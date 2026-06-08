رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی تاکید کرد: حمله ایران در دفاع از لبنان صرفاً پاسخ نظامی نبود؛ بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درباره مورد اصابت قراردادن سرزمینهای اشغالی توسط جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: این اقدام پیام روشنی داشت که چنانچه تعرض به یکی از اضلاع محور مقاومت صورت پذیرد، پاسخی فراتر از مرزهای جغرافیایی در پی خواهد داشت و معادلات منطقه را دگرگون خواهد کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: همزمان، ایران آشکار ساخت که هرگونه گسترش درگیری یا تعرض به زیرساختهای حیاتی کشور، با پاسخی فراگیر و بازدارنده مواجه خواهد شد؛ پاسخی که دامنه آن میتواند تمامی بازیگران حامی این تقابل را دربر گیرد. بدینسان، تهران فصل تازهای از سیاست دفاعی خود را گشود؛ فصلی که در آن صیانت از قدرت منطقهای نه در انتظار تهدید بلکه با ابتکار عمل و قدرت تهاجمی دنبال میشود.