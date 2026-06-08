رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی تاکید کرد: حمله ایران در دفاع از لبنان صرفاً پاسخ نظامی نبود؛ بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درباره مورد اصابت قراردادن سرزمین‌های اشغالی توسط جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: این اقدام پیام روشنی داشت که چنانچه تعرض به یکی از اضلاع محور مقاومت صورت پذیرد، پاسخی فراتر از مرز‌های جغرافیایی در پی خواهد داشت و معادلات منطقه را دگرگون خواهد کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: همزمان، ایران آشکار ساخت که هرگونه گسترش درگیری یا تعرض به زیرساخت‌های حیاتی کشور، با پاسخی فراگیر و بازدارنده مواجه خواهد شد؛ پاسخی که دامنه آن می‌تواند تمامی بازیگران حامی این تقابل را دربر گیرد. بدین‌سان، تهران فصل تازه‌ای از سیاست دفاعی خود را گشود؛ فصلی که در آن صیانت از قدرت منطقه‌ای نه در انتظار تهدید بلکه با ابتکار عمل و قدرت تهاجمی دنبال می‌شود.

برچسب ها: آملی لاریجانی ، حمله ایران به اسرائیل
خبرهای مرتبط
آملی لاریجانی: هرگونه توافق با آمریکا باید تجلی تحول راهبردی در منطقه و جهان باشد
آیت الله آملی لاریجانی: آنچه اراده ملت‌ها را تقویت می‌کند درک عمیق از مسئله ولایت است
آیت‌الله آملی لاریجانی: شکست دشمن، مرهون اتحاد و بلوغ ستودنی ملت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روایت پزشکیان از پاسخ رهبر شهید به موضوع انجام مذاکرات
نیروهای مسلح آماده پاسخ سریع به خطای دشمن هستند
انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حکم رهبر انقلاب اسلامی
پزشکیان: مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد
مهاجرانی: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است
سردار شکارچی: به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم
مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس‌جمهور انجام شد
بقایی: آمریکا با نقض مکرر آتش‌بس، به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند
قالیباف: مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد
حضور مسعود پزشکیان در سومین آیین «امین ایران»
آخرین اخبار
حمله آمریکا به مخازن آب در جنوب ایران، حمله به نبض زندگی ایرانیان است
وزیر کشور: فعلا انتخابات شوراها برگزار نمی‌شود
آملی لاریجانی: ایران نه باک از تهدید دارد نه تسلیم را جایز می‌داند
پزشکیان: تهدید زیرساخت‌های کشور نشانه استیصال در برابر ایران است
نیروهای مسلح آماده پاسخ سریع به خطای دشمن هستند
مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس‌جمهور انجام شد
آژانس با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه است
سردار شکارچی: به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم
پورجمشیدیان دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب شد
جام جهانی فوتبال نباید بهانه‌ای برای تبعیض و آزار نمایندگان ورزشی ملت‌ها شود
پزشکیان عضویت غیر دائم قرقیزستان در شورای امنیت سازمان ملل را تبریک گفت
پزشکیان: مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد
قالیباف: مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد
روایت پزشکیان از پاسخ رهبر شهید به موضوع انجام مذاکرات
بقایی: آمریکا با نقض مکرر آتش‌بس، به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند
مهاجرانی: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است
انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حکم رهبر انقلاب اسلامی
یکصد شب حضور متصل مردم در میدان، دشمن را به زانو درآورده است
حضور مسعود پزشکیان در سومین آیین «امین ایران»
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
قدردانی سرلشکر عبداللهی از یکصد شب حضور شکوهمند ملت بزرگ ایران در میدان‌ها
وزارت خارجه: ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از خود درنگ نخواهد کرد
ایران حق پاسخ به تجاوز آمریکا را محفوظ می‌دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۰ خرداد
حزب‌الله لبنان جزو لاینفک سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
پاسخ سریع سپاه به حمله ارتش تروریستی آمریکا به جنوب کشور
نامه عراقچی به اعضای شورای حکام درباره اقدام غیرقانونی آمریکا و سه کشور اروپایی
حمله آمریکا به جنوب ایران
آمادگی برای صدور ویزای شرکت‌کنندگان خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید