باشگاه خبرنگاران جوان - مطهر محمدخانی در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: در آستانه برگزاری مراسم تششیع رهبر شهیدمان هستیم و امیدواریم بتوانیم مراسم در خور رهبر انقلاب برگزار کنیم. جنگ تحمیلی مانع فعالیتهای مدیریت شهری نشده و ابر پروژه آزادراه شوشتری در ابتدای هفته آینده به بهرهبرداری میرسد. ۹.۳ کیلومتر قسمت اول این آزادراه است و کمک شایانی به کنترل ترافیک شرق تهران خواهد کرد و طبق محاسبات ۵ درصد از ترافیک شرق تهران را کاهش میدهد و کمربندی تهران را تکمیل میکند. این افتتاح بزرگراه بسیج را قابل تحمل خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین ایستگاه متروی حرم را در خط ۶ مترو خواهیم داشت که تا آخر تابستان به بهرهبرداری خواهد رسید. خطوط ۷ گانه مترو به پایان رسید و وارد فازهای توسعهای شدیم. برای ناوگان حمل و نقل عمومی نیز هفته آینده ۵۱ دستگاه اتوبوس BRT جدید وارد خطوط میشود و امروز به تهران رسیدند. تعداد این اتوبوسها به ۱۰۱ دستگاه رسید؛ شهرداری تهران نشان داد با وجود مشکلات میتوان راهکار پیدا کرد تا به توسعه شهر کمک کنیم.
سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت اقدامات ساخت پارکینگ نیایش تصریح کرد: پروژه تقریبا آماده است و بخشهای عمرانی آن به پایان رسیده است. خرید تجهیزات آتش نشانی باقی مانده که برای اضافه کردن آنها یک تا دو ماه زمان نیاز داریم؛ عملیات عمرانی پارکینگ نیایش به پایان رسیده است.
وی درباره صحبتهای سیدمحمد آقامیری عضو شورای شهر تهران در خصوص توقف انتقال واگنهای مترو به کشور، گفت: چالشی در خصوص واردات واگنها به کشور و تفاوت دیدگاهی بین شهرداری تهران و سازمان شهرداریها وجود داشت و در مقطعی این تفاوت دیدگاه موجب تاخیر زمانی در انتقال از چین شد. آقای پزشکیان دستور دادند همه پروژه قرارداد با چین توسط شهرداری تهران انجام شود و از او متشکریم. هرجا دولت اختیاری را به شهرداری واگذار کرده، نتیجه مثبتش را مردم دیدند. مسیر در حال تسهیل است و امیدواریم بتوانیم در زمان سریع تری اقدامات را انجام دهیم. چند رام قطار مترو در چین احداث شده و امیدواریم به ظرفیت انتقال ۳ رام واگن در ماه برسیم.
سخنگوی شهرداری تهران درخصوص آخرین وضعیت آسیبدیدگان جنگ رمضان مستقر در هتلها گفت: این تعداد به ۱۴۳۱ خانواده رسیده و ۴۶۰۶ نفر در هتلها اسکان دارند. همچنین ۱۲۵۴ خانواده ودیعه خود را دریافت کردهاند. در بحث مبلغ هدیه بابت خرید وسایل منزل یا شهر کارت ۱۵۰۰ شهرکارت۱۰۰ میلیونی، ۱۵۳۸ شهرکارت ۲۰۰ میلیونی و ۱۳۵۳ شهرکارت ۴۰۰ میلیونی پرداخت شده است.
وی افزود: از مجموع ۴۰ هزار واحد شامل تعمیرات جزیی، حدود ۹۸ درصد کار به پایان رسیده است. در واقع بخش تعمیرات جزئی تقریبا پایان یافته است و ۲ درصد باقیمانده، موارد خاصی است که یا مراجعه نکردند و یا اسناد آن ثبت نشده باشد.
محمدخانی با بیان اینکه در بخش تعمیرات متوسط ۸۵ درصد پیشرفت داشتیم، عنوان کرد: در بخش تعمیرات متوسط، ۸۸۹۹ واحد داشتیم که امیدواریم تا دو هفته آینده به پایان برسد. همچنین در بحث مقاوم سازی پیشرفت ۴۸ درصدی را در ۷۴۸ واحد داشتیم و برای تخریب و نوسازی که شامل ۱۷۲۸ واحد میشد، بیش از ۴۰ درصد پیشرفت داشتیم؛ البته منظور از انجام کار، انجام تعهدات شهرداری در این بخش است. اینجا شهرداری سازنده را پیشنهاد میدهد و قرارداد بین شهرداری، سازنده و ساکنین اتفاق میافتد و صدور پروانه نیز از طرف شهرداری اتفاق میافتد. پس از آن کارها از لیست وظایف شهرداری خارج میشود. در برخی از مناطق، عملیات عمرانی ساخت واحدها آغاز شده است. مثلا خیابان جاجرودی در منطقه ۴ که پس از اصابت در شبکههای اجتماعی تصاویرش وایرال شده بود، همان نقطه اولین جایی است که کلنگ عملیات ساخت واحدهای جدید انجام شده است.
محمدخانی درباره قرارگاهها هم بیان کرد: قرارگاه یک سبک مدیریتی است که در آن با یک ضرورتی همه ظرفیتها تجمیع میشود و فرایندهای عادی تسریع میشود و یک کار مشترک تیمی را با برنامه و منظم انجام میدهند. نتایج آن در شهرداری در سالهای گذشته روشن است. مثلا قرارگاه آسیبهای اجتماعی ما نتایج درخشان داشته است. این قرارگاه کاملا بین بخشی بود و فرایندهایی که به صورت عادی در کشور شاید بیش از ۶ ماه طول میکشید در این قرارگاه در چند دقیقه، هماهنگیهای بین دستگاهی انجام میشود؛ بنابراین مدل قرارگاه اینگونه است و قرار نیست ساختار و مجموعه اداری جدیدی ایجاد شود که نیاز باشد مصوبهای در شورا در این باره داشته باشیم.
وی اضافه کرد: قرارگاهی در زمان پس از جنگ یا قبل از نوروز داشتیم و در این مدل تجربیات مثبتی داشتیم که با این کار هماهنگی ایجاد میشود، از موازی کاری جلوگیری میشود و یک مدل مدیریت جهادی و انقلابی است تا از فرآیندها استفاده بهینه شود.
سخنگوی شهرداری تهران درباره ساخت شهربازی در سرخه حصار نیز توضیح داد: به صورت کلی مسیر این اتفاقات باید از طریق سازمان سرمایه گذاری طی شود. جذب سرمایه گذار و مشخص کردن پیمانکار انجام میشود ضمن اینکه امور باید ذیل طرح تفصیلی تهران انجام شود؛ اما توضیحات تکمیلی را میتواند شهرداری منطقه ارائه دهد.
سخنگوی شهرداری تهران در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی در مورد ظرفیت شهرداری برای مدیریت شرایط جنگی، یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه شهرداری تمام تعهدات و تکالیف که داوطلبانه پذیرفته بود بی کم و کاست انجام داده است. به طور مشخص تنها بازسازی یک ساختمان به سرانجام نرسیده است. در این مورد مالکان با پیمانکاران به توافق نرسیدند.
محمدخانی با تأکید بر اینکه شاید افراد در فرآیند بازسازی مسائل اختلاف نظراتی با پیمانکاران داشتند؛ اما شهرداری بین مالکین و سازندگان تفاهم ایجاد کرد، گفت: برقراری تفاهم بین سازنده و مالکین، صدور پروانه و تأیید نقشه را انجام دادیم. ساختمانهای باقی مانده از جنگ ۱۲ روزه اداری و متعلق به مراکز نظامی و یا دولت است و ارتباطی به شهرداری نداشته است.
وی ادامه داد: طبق مصوبه دولت تکلیف تأمین خسارت کاملاً مشخص است؛ سه دسته خسارت وجود دارد که شامل خسارت به منزل مسکونی، اثاثیه و خودرو است. طبق مصوبه دولت ارزیابی خسارت هر سه بخش با شهرداری تهران است و شهرداری وظیفه دارد ارزیابی را توسط کارشناسان انجام دهد. سامانه ۱۸۱۱ برای ارزیابی خسارات پیش بینی شده بود.
محمدخانی با بیان اینکه تأمین خسارت اثاثیه و خودرو با دولت است، یادآور شد: بر اساس اعلام سخنگوی دولت پرداخت خسارات خودرو سرعت یافته، اما مواردی که عمدتاً گلایه در مورد آن وجود دارد، ارتباطی با شهرداری ندارد. ما در همکاری با شورای شهر کارت هدیه تا ۳۰۰ میلیون تومان در جنگ ۱۲ روزه و تا ۴۰۰ میلیون در جنگ رمضان را در نظر گرفتیم.
سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: این کارت هدیه به معنای جبران خسارت نیست؛ برخی رسانهها نوعی بیان کردند و یا مردم طوری برداشت کردند که با ۴۰۰ میلیون تومان نمیتوان خسارات را جبران کرد. مجدداً تأکید میکنیم که این رقم تنها هدیه است.
وی با بیان اینکه ما در یک سال اخیر اعلام نکردیم که پارکینگ پناهگاههای متعدد ساختهایم، تصریح کرد: مسیر ساخت پارکینگ- پناهگاه آغاز شد و اولین مورد را در منطقه ۱۰ هفته آینده افتتاح خواهیم کرد. مواردی نیز باید با استانداردسازی به پناهگاه تبدیل شود.
سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه باید از کارشناسان در مورد مدل دفاع شهری در برابر جنگ سوال کرد، گفت: این موضوع باید برای رسانه و مردم تبین شود. به هرشکل ما ساخت پارکینگ- پناهگاه را آغاز کردیم. برای اولین بار طرح تفصیلی زیرزمینی را با نگاه پدافند غیرعامل را مورد بررسی قرار دادیم. فضاهای امدادی، بیمارستانی و ایمنی زیرزمینی در این طرح پیش بینی شده است.
محمدخانی اعلام کرد: تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه تا یک ماه آینده آماده و بهره برداری خواهد شد. تقاطع حکیم- تعاون و تقاطع همت-ولیعصر نیز تا یک ماه آینده افتتاح میشود. یک پل روی روددره فرحزاد نیز در حال ساخت است و تا پایان خرداد افتتاح میشود.