باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - احمد نوروزی، معاون برون‌مرزی رسانه ملی درباره حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و کشتار غیرنظامیان بخصوص خبرنگاران گفت: ماجرای شهادت شهید حسام زیدان، خبرنگار العالم به شکل ترور هدفمند نبود. بلکه هدف کشتار کلیه گروه‌های مقاومت با سیاست کشتار جمعی بود، که رژیم صهیونیستی بی‌محابا آن را انجام می‌دهد و هیچ قید و بندی برای خود قائل نیست. در جریان این حملات وحشیانه مناطق مسکونی را بدون هیچ حد و مرزی مورد اصابت قرار می‌دهد.

نوروزی ادامه داد: متاسفانه شهید حسام زیدان در یک منطقه کاملاً مسکونی و در کنار خانواد‌ه به شهادت رسید. در این اتفاق، همسرشان دچار مجروحیت نسبتاً جزئی شد، ولی مجروحیت پسرشان شدید است و اکنون در کما به سر می‌برد. علاوه‌بر ایشان، چندین نفر نیز زخمی و به شهادت رسیده‌اند. البته این بدان نیست که رژیم ترور‌های هدفمند علیه خبرنگاران انجام نمی‌دهد. تمام دنیا شاهد بودند که رژیم صهیونیستی چطور عامدانه شهید علی شعیب، خبرنگار المنار را ترور کرد.

معاون برون‌مرزی رسانه ملی افزود: به‌نظرم شهید حسام زیدان نزدیک به دو دهه مجاهدت خبرنگاری و رسانه‌ای، مزد خود را به دست آورد. ایشان بار‌ها در معرض این بود که در خطوط نبرد به شهادت برسد. شهید زیدان حتی در یک حادثه‌ای مجروح و تا حدودی شنوایی خود را از دست داد. اما رویدادی نبود که به شهید زیدان اعلام شود و ایشان به عنوان اولین نفر حضور پیدا نکند.