باشگاه خبرنگاران جوان- بی شک شهادت مظلومانه قائد امت، فرماندهان نیروهای مسلح، مردم بیگناه، به ویژه کودکان و دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و والیبالیستهای نونهال «لامرد» و تخریب سالن خاطره انگیز «۱۲ هزار نفری آزادی» در جنگ ۱۰۰ روزه ضربه روحی شدیدی به مردمِ همیشه در صحنه وارد کرده است که ایجاد امید در آنها میتواند برای عبور از این دوره سخت و ساختن آیندهای بهتر، موثر باشد.
اهمیت این موضوع بدون شک با حضور مردم در میادین شهر برای حمایت از خاک پاک وطن مان برابری میکند تا نیروهای مسلحِ مقتدرمان با انگیزه بیشتر برای نبرد با رژیم صهیونیستی و آمریکا تلاش کنند.
در همین راستا، والیبال بیش از پیش احساس مسئولیت کرد تا مثل همیشه با امیدآفرینی در جامعه، پرچمدار ورزش ایران در خط مقدم دفاعِ مقدس از خاک پاک ایران باشد و با افتخارآفرینی لبخندی هرچند کوچک را در روزهای سخت بر لبان مردم کشورمان بنشاند.
تیم ملی والیبال ایران که نهم خردادماه برای حضور در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ راهی برزیل شد، از ۲۱ خردادماه وارد مسابقات این فصل میشود و با توجه به اینکه خدمت به مردم را هدف خود میداند، امیدآفرینی در مردم را اولویت و ماموریت ویژه میشمارد.
عزم والیبال برای رشد و تعالی در این شرایط تا جایی محکم و استوار است که حتی حملات وحشیانه دشمن آمریکایی – صهونیستی نتوانست مانع حضور نماینده ایران در این پیکارها شود و با حمایت بی نقص فدراسیون والیبال، تیم ملی مردان با مشکلات زیادی موفق به اخذ ویزای برزیل، فرانسه و صربستان از سفارت این کشورها در آنکارا شد و در نخستین گام راهی برزیل شد تا در این رقابتها شرکت کرد.
حضور مقتدرانه تیم ملی والیبال ایران در مسابقات لیگ ملتهای ۲۰۲۶ بدون شک نوید بخش روزهای سخت ولی روشنی در والیبال ایران خواهد بود و بی شک ملی پوشان والیبال ایران در این مسیر از هیچ تلاشی برای سربلندی ایران اسلامی در میادین بین المللی دریغ نخواهند کرد.
مرحله مقدماتی لیگ ملتهای مردان سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار میشود.
بر این اساس تیم ملی والیبال کشورمان اردوی آمادگی خود در برزیل را پیش از هفته نخست لیگ ملتها و از یازدهم خردادماه در شهر برزیلیا آغاز کرد و پس از برگزاری آخرین مرحله تمرینات آمادهسازی خود و دیدار دوستانه مقابل تیم ملی برزیل، از تاریخ ۱۹ خردادماه به محل برگزاری مسابقات هفته نخست میرود و در نخستین مسابقه به مصاف میزبان این رقابتها یعنی تیم ملی برزیل خواهد رفت.
تیم ملی والیبال ایران در چارچوب دیدارهای هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملتها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برزیلیا پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) میرود.