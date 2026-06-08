باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سفارت هند در تهران به شهروندان هندی توصیه کرد که از سفر به ایران خودداری کرده و از هندی‌های ساکن ایران خواست که فورا کشور را کنند.

در بیانیه سفارت هند آمده است: «با توجه به تحولات اخیر در منطقه، سفارت توصیه‌های قبلی خود را به همه اتباع هندی مبنی بر خودداری از هرگونه سفر به ایران تکرار می‌کند. به اتباع هندی که در حال حاضر در ایران هستند نیز توصیه می‌شود با استفاده از وسایل حمل و نقل موجود، کشور را ترک کنند.»

این هشدار در پی تشدید نگرانی‌های امنیتی به دلیل عملیات نظامی در منطقه از شب گذشته صادر شده است و سفارت با تکرار هشدار قبلی خود به شهروندان توصیه می‌کند که ایمنی خود را در اولویت قرار دهند.

این هشدار شامل حال همه اتباع هندی حاضر در ایران، از جمله دانشجویان، بازرگانان، زائران و گردشگران می‌شود. این هشتمین هشدار از این نوع است که از زمان آغاز درگیری بین ایران و آمریکا توسط سفارت هند صادر می‌شود.

شایان ذکر است که سفارت هند در تهران ساعاتی پس از اعلام آتش‌بس در آوریل گذشته، اطلاعیه هشدار مشابهی صادر کرده و از شهروندان خود خواسته بود که «سریع» ایران را ترک کنند و یک خط تلفن کمکی برای تسریع روند خروج راه‌اندازی کرده بود.

تعداد شهروندان هندی که هنوز در ایران هستند حدود ۷۵۰۰ نفر تخمین زده می‌شود. سفارت هند پیش از این خروج هزاران شهروند هندی از ایران را از طریق مرزهای زمینی با ارمنستان و جمهوری آذربایجان تسهیل کرده بود.

منبع: آر تی