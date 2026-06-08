باشگاه خبرنگاران جوان - رحیم فلاحزاده مدیر مخابرات منطقه خوزستان با تشریح اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی در مرزهای استان همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: طرحهای فیبر نوری مورد نیاز ادارات، سازمانها و دستگاههای مستقر در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه در دست اجراست تا بستر ارتباطی پایدار، پرسرعت و مطمئنی برای ارائه خدمات ارتباطی و الکترونیکی در ایام اربعین فراهم شود.
وی با اشاره به روند اجرای طرحهای زیرساختی در مرزهای استان افزود: طرح فیبر نوری پایانههای مرزی شلمچه و چذابه در حال اجراست و طبق برنامهریزی انجامشده تا اربعین سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
فلاحزاده با بیان اینکه در اردیبهشتماه امسال ۱۹۱ طرح مخابراتی در خوزستان با سرمایهگذاری بیش از یکهزار و ۶۳۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید، ادامه داد: این طرحها در راستای توسعه، بهسازی و ارتقای زیرساختهای ارتباطی استان و با هدف افزایش ظرفیت شبکه، بهبود کیفیت خدمات، ارتقای پایداری ارتباطات و گسترش عدالت ارتباطی در مناطق شهری و روستایی اجرا شده است.
مدیر مخابرات منطقه خوزستان توسعه شبکه فیبر نوری، تقویت مراکز سوییچ و انتقال، بهسازی زیرساختهای پاور و تاسیسات و همچنین گسترش پوشش و ظرفیت شبکه سیار را از مهمترین محورهای اجرایی این طرحها دانست و اظهار کرد: افزایش پایداری شبکه، بهبود کیفیت خدمات و پاسخگویی به نیازهای ارتباطی مشترکان از اهداف این مجموعه است و توسعه زیرساختهای ارتباطی بهعنوان زیربنای تحول دیجیتال، رشد اقتصادی و ارائه خدمات هوشمند در استان دنبال میشود.