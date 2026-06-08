در جریان معاملات امروز ۱۸ خرداد شاخص کل بورس با کاهش ۶۷ هزار و ۵۸۳ واحد در سطح ۴ میلیون و ۴۲۶ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز 18 خرداد شاخص کل بورس با کاهش 67 هزار و 583 واحد در سطح ۴ میلیون و 426 واحدی قرار گرفت. فملی، وبملت و شبندر سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، شپنا، فملی و وتجارت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش 15 هزار و 606 واحد در ارتفاع یک میلیون و 188 هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فراورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۴ هزار و 727 میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و بانکها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

شپنا، فملی و پالایش بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وتجارت، نوین و شپنا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.