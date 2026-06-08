کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان اعلام کرد که حزب حاکم «قرارداد مدنی» به رهبری نخست وزیر نیکول پاشینیان، ۴۹.۸۱ درصد آرا را در انتخابات پارلمانی به دست آورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - حزب حاکم «قرارداد مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان طبق داده‌های اولیه کمیسیون مرکزی انتخابات بر اساس تمام ۲۰۰۵ حوزه رأی‌گیری، ۴۹.۸۱ درصد آرا را در انتخابات پارلمانی به دست آورد. در عین حال، این حزب حق تشکیل یکجانبه کابینه کشور را به دست می‌آورد.

نتایج:

- حزب حاکم «قرارداد مدنی» به رهبری پاشینیان، طبق داده‌های اولیه کمیسیون مرکزی انتخابات بر اساس تمام ۲۰۰۵ حوزه رأی‌گیری، ۴۹.۸۱ درصد آرا را به دست آورده است.

- این حزب حق تشکیل یکجانبه کابینه کشور را به دست می‌آورد.

- بلوک تاجر سامول کاراپتیان، ارمنستان قوی، ۲۳.۲۹ ٪ را به دست آورد، در حالی که بلوک رئیس جمهور سابق، رابرت کوچاریان، ارمنستان، ۹.۹۴ ٪ را به دست آورد.

- حزب ارمنستان مرفه به رهبری تاجر گاگیک تساروکیان وارد پارلمان ارمنستان نمی‌شود، زیرا طبق داده‌های اولیه به‌روز شده از کمیسیون مرکزی انتخابات، ۳.۹۹۶ ٪ آرا را به دست آورده است، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، واگن هوواکیمیان، در یک کنفرانس مطبوعاتی این رابین کرد.

وی خاطرنشان کرد که داده‌ها کمی تعدیل شده‌اند، زیرا قبلاً نتایج رأی‌گیری الکترونیکی را شامل نمی‌شد.

اوضاع داخلی کشور

- به گزارش خبرنگار تاس، اوضاع در پایتخت ارمنستان یک روز پس از انتخابات پارلمانی آرام است.

اظهارات پاشینیان

پاشینیان پیروزی نیروی سیاسی خود را در انتخابات پارلمانی اعلام کرد. به گفته وی، تحت رهبری او، این کشور قصد دارد مسیر خود را به سمت روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا ادامه دهد و در عین حال عضویت خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را حفظ کند. در عین حال، پاشینیان تأکید کرد که این جمهوری هنوز برای عضویت در اتحادیه اروپا آماده نیست.

او پیشنهاد داد که مردم می‌توانند در یک همه‌پرسی به عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی بدهند، در حالی که وظیفه دولت فقط ایجاد جایگزینی برای انتخاب است.

بیانیه هیئت ناظران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع

نورلان سایتیموف، رئیس هیئت ناظران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع گفت که انتخابات پارلمانی ارمنستان در ۷ ژوئن مطابق با قانون اساسی برگزار شد و آزاد و رقابتی بود. به گفته وی، هیچ تخلفی در طول انتخابات پارلمانی که می‌توانست بر نتایج تأثیر بگذارد، توسط هیئت ناظران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع شناسایی نشد.

سایتیموف خاطرنشان کرد که در روز انتخابات، این هیئت از بیش از ۸۵۰ حوزه رأی‌گیری در ۱۰ منطقه ارمنستان بازدید کرد. او همچنین اظهار داشت که به احزاب و نامزد‌ها در ارمنستان فرصت‌های گسترده و برابری برای تبلیغات انتخاباتی داده شده است.

رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی ارمنستان در تاریخ ۷ ژوئن ساعت ۸ شب به وقت محلی (۴ بعد از ظهر به وقت گرینویچ) به پایان رسید. طبق اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات، میزان مشارکت ۵۸.۹۷ درصد بود.

برای ورود به پارلمان، احزاب باید از حد نصاب ۴ درصد عبور کنند، در حالی که بلوک‌ها باید ۸ تا ۱۰ درصد آرا را کسب کنند. این انتخابات شامل ۱۸ نیروی سیاسی - ۱۶ حزب و دو بلوک - از جمله حزب حاکم «قرارداد مدنی» به رهبری نخست وزیر نیکول پاشینیان و همچنین بلوک‌های مخالف «ارمنستان» به رهبری رابرت کوچاریان و «ارمنستان قوی» به رهبری نارک کاراپتیان بود.

آرپینه هوانیسیان، وزیر دادگستری سابق ارمنستان و معاون سابق رئیس پارلمان، گفت که حزب حاکم «قرارداد مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان، طبق نتایج اولیه انتخابات پارلمانی، اکثریت قانون اساسی را به دست نیاورده است.

به گفته وی، حزب «قرارداد مدنی» در حال حاضر اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد، دولت را تشکیل می‌دهد و نخست وزیر را انتخاب می‌کند. با این حال، برای اصلاحات در «برخی قوانین و مواضع مهم»، سه پنجم آرا لازم است - دو حکم برای حزب مفقود است و برای اصلاحات قانون اساسی - دو سوم، با نه حکم مفقود. با این حال، «این بدان معنا نیست که آنها آن را نخواهند داشت.»

نیکولای سیلایف، محقق ارشد موسسه مطالعات بین‌الملل در دانشگاه MGIMO، پیش از این به تاس گفته بود که اگر حزب حاکم پاشینیان در انتخابات فعلی پیروز شود، ارمنستان سناریوی مولداوی مبنی بر قطع روابط با روسیه و سازمان‌های بین‌المللی در فضای پس از شوروی را تکرار خواهد کرد.

منبع: تاس