باشگاه خبرنگاران جوان- رحمان عموزاد پس از کسب مدال طلای رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در مغولستان، اظهار داشت: ابتدا جا دارد از مردم عزیز کشورم تشکر کنم. خداراشکر با دعای خیر مردم و لطف خداوند توانستم عنوان قهرمانی این مسابقات را به دست بیاورم.

وی افزود: این تورنمنت از سطح فنی خوبی برخوردار بود و با توجه به اینکه مدتی از فضای مسابقات دور بودم، حضور در چنین رقابت باکیفیتی برای من بسیار مفید بود. هدف اصلی من در سال جاری رقابت‌های قهرمانی جهان است و حدود ۵ تا ۶ ماه تا این مسابقات فرصت داریم. تمام تلاشم را به کار می‌گیرم تا با آمادگی کامل در مسابقات جهانی حاضر شوم و بهترین عملکرد را به نمایش بگذارم.

دارنده مدال طلای جهان درباره دیدار فینال گفت: پیش از این دو مرتبه با این کشتی‌گیر روبه‌رو شده بودم، اما در آن مسابقات شرایط مطلوبی نداشتم. این بار نیز با آمادگی کامل به میدان نیامده بودم، اما خوشبختانه توانستم مسابقه را مدیریت کنم. در ابتدای کشتی شرایط مطابق انتظار پیش نرفت و مسابقه تا حدی از دستم خارج شد، اما توانستم آرامش خودم را حفظ کنم و امتیاز به امتیاز به مسابقه برگردم و در نهایت به پیروزی برسم.

عموزاد در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی رقابت‌های قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی و همچنین تجربه‌ای که چهار سال قبل داشتم و خطر احتمالی مصدومیت، از فدراسیون کشتی درخواست کردم در بازی‌های آسیایی حضور نداشته باشم تا بتوانم با تمرکز کامل روی رقابت‌های جهانی برنامه‌ریزی کنم. همچنین با توجه به شرایط وزن، ترجیح می‌دهم تمام توان و تمرکزم را برای دفاع از عنوان قهرمانی جهان و تکرار مدال طلای این مسابقات به کار بگیرم.