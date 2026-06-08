شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از وضعیت نامناسب آسفالت در جاده نردین به بخش کالپوش شهرستان میامی ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وضعیت نامناسب جاده نردین به روستای گلستان در بخش کالپوش شهرستان میامی، به عنوان یکی از محورهای ارتباطی مهم منطقه و مسیر اتصال استان سمنان به استان گلستان، سالهاست موجب نارضایتی مردم و خسارات مکرر به وسایل نقلیه شده است. فرسودگی آسفالت، وجود چالههای متعدد و کاهش ایمنی تردد در این مسیر، علاوه بر ایجاد مشکلات برای ساکنان و ترددکنندگان، هزینههای قابل توجهی را در شرایط اقتصادی کنونی به مردم تحمیل کرده است.با وجود گذشت چندین سال از بروز این مشکلات، همچنان اقدام مؤثری برای بهسازی کامل این محور صورت نگرفته و مردم منطقه خواستار رسیدگی جدی به این مطالبه هستند.
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منبع: علیرضا غفوریان - سمنان
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