باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز دوشنبه در اولین اظهار نظر خود در مورد تبادل آتش بین ایران و رژیم تروریستی اسرائیل، که پس از حمله هوایی این رژیم تروریستی به ضاحیه جنوبی بیروت صورت گرفت، از طریق تروث سوشال نوشت: «اسرائیل و ایران باید فورا تبادل آتش را متوقف کنند.»

این درحالی است که ترامپ شب گذشته مدعی شده بود که با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل صحبت‌کرده و خواستار عدم حمله به ایران شده است. ادعایی که با حمله رژیم تروریستی اسرائیل به پتروشیمی کارون ایران، حقارت ترامپ را در صحنه جهانی عیان‌تر کرد.

از سویی دیگر تزیکا هایموویچ، فرمانده سابق سامانه پدافند هوایی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل نیز در گزارشی برای روزنامه اسرائیل هیوم هشدار داد که رژیم تروریستی اسرائیل نمی‌تواند سیاست درگیری نظامی با ایران را تحمل کند، زیرا تهران مانند حماس یا حزب‌الله نیست و نمی‌توان با آن وارد درگیری‌های مکرر شد.

منبع: آر تی