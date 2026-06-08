باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - برآبادی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: ۲۰ خرداد روز جهانی صنایع دستی و فرش دستبافت و آغاز هفته صنایع دستی است؛ ما جزو استان‌هایی هستیم که در زمینه صنایع دستی رشته‌های فعال داریم؛ سه هزار صنعتگر ما در حوزه نساجی سنتی فعالیت می‌کنند.

او افزود: تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را داریم که می‌تواند در حوزه اقتصاد استان و اشتغالزایی موثر باشد.

برآبادی بیان کرد: تلاش کردیم برنامه‌ها خلاق محور و دانش محور باشد، صنایع دستی بر اساس دانش بومی انجام می‌شود که گرانبهاست ولی در دوره‌ کنونی نیاز داریم که به این دانش، خلاقیت اضافه شود، در این مورد جامعه دانشگاهی می‌تواند به کمک این حوزه بیاید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد: تفاهم نامه‌ای با پارک علم و فناوری برای تأسیس اولین خانه خلاق صنایع دستی در عمارت و باغ جهانی اکبریه بسته‌ایم تا صنعتگران خلاق محور در این مکان مستقر شده و در حوزه آموزش نیز فعالیت کنند.

او عنوان کرد: سنگ‌های گرانبها در جای جای استان مثل خوسف، زیرکوه، قائنات، سربیشه و نهبندان وجود دارد، پارسال اولین گردهمایی صنعتگران حوزه سنگ را داشتیم، همچنین ستاد توسعه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی نیز به دستور استاندار تشکیل شده است.

برآبادی تصریح کرد: دانش و علم روز باید اگر نواقص، عیب یا چالشی در مسیر تولید صنایع دستی وجود دارد را برطرف نماید؛ همچنین در تنوع بخشی به تولید نیز کمک کند؛ بسته بندی و برندیگ نیز باید باعث رغبت بیشتر خرید شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی اظهار کرد: پارسال در خوسف دوره آموزش رکاب سازی برای زیور آلات را گذاشتیم، زیرا سنگ‌های زینتی قیمتی و و نیمه قیمتی در استان داشتیم، اما رکاب سازی به طور مثال انگشتر در استان انجام نمی شد، اما اکنون این امر در خوسف، زیرکوه، فردوس و بیرجند انجام می‌شود.