شاگردان کادر فنی تیم ملی در اردوی صفادشت، با تمرکز بر حفظ توپ و کار‌های ترکیبی، به استقبال مسابقات آینده می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان- تمرینات تیم ملی فوتسال ایران امروز در مجموعه ورزشی صفادشت با محوریت اجرای برنامه‌های فنی و تاکتیکی برگزار شد.
در این جلسه تمرینی، بازیکنان پس از انجام حرکات گرم‌کننده، در بخش‌های مختلفی از جمله حفظ توپ، انتقال سریع از دفاع به حمله، کار‌های ترکیبی و اجرای برنامه‌های تاکتیکی مورد نظر کادر فنی شرکت کردند.


کادر فنی تیم ملی در جریان این تمرین، ضمن ارزیابی شرایط بازیکنان، نکات فنی لازم را برای افزایش هماهنگی و آمادگی هرچه بیشتر ملی‌پوشان ارائه کرد.
اردوی تیم ملی فوتسال با هدف آماده‌سازی برای رقابت‌های پیش رو در صفادشت ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: فوتسال ، فوتسال زنان
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