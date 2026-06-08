باشگاه خبرنگاران جوان- تمرینات تیم ملی فوتسال ایران امروز در مجموعه ورزشی صفادشت با محوریت اجرای برنامه‌های فنی و تاکتیکی برگزار شد.

در این جلسه تمرینی، بازیکنان پس از انجام حرکات گرم‌کننده، در بخش‌های مختلفی از جمله حفظ توپ، انتقال سریع از دفاع به حمله، کار‌های ترکیبی و اجرای برنامه‌های تاکتیکی مورد نظر کادر فنی شرکت کردند.



کادر فنی تیم ملی در جریان این تمرین، ضمن ارزیابی شرایط بازیکنان، نکات فنی لازم را برای افزایش هماهنگی و آمادگی هرچه بیشتر ملی‌پوشان ارائه کرد.

اردوی تیم ملی فوتسال با هدف آماده‌سازی برای رقابت‌های پیش رو در صفادشت ادامه خواهد داشت.