همزمان با هفته محیط زیست، نیروگاه ۷۵ کیلوواتی برق خورشیدی در انبار نفت قم با حضور مسئولان استانی به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - همزمان با هفته محیط زیست، نیروگاه ۷۵ کیلوواتی برق خورشیدی انبار نفت قم با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیران کل حفاظت محیط زیست، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و پدافند غیرعامل استان قم به بهره‌برداری رسید.

حمایت کامل از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان

خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، در این مراسم با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و بزرگ‌مقیاس، گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش دولتی، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه برق، گامی مؤثر در مسیر پایداری انرژی و ارتقای تاب‌آوری خدمات عمومی در استان قم به شمار می‌رود.

انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت جدی سازمان محیط زیست

سیده مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، نیز در  این مراسم با اشاره به مزایای نیروگاه‌های تجدیدپذیر، گفت: توسعه نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر با توجه به عدم آلایندگی زیست محیطی و عدم استفاده از منابع پرارزش نفت و گاز و همچنین تأمین امنیت انرژی در کشورمان، یکی از اولویت‌های جدی سازمان محیط زیست بوده که خوشبختانه تاکنون توسعه نسبتاً خوبی در سراسر کشور و استان قم داشته است

با بهره‌برداری از این نیروگاه، گامی دیگر در جهت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و استفاده از انرژی پاک خورشیدی در استان قم برداشته شد.

 

برچسب ها: محیط زیست ، انرژی تجدید پذیر
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