باشگاه خبرنگاران جوان - بامشاد شناور با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت آلودگی هوا اظهار کرد: در راستای مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوا، ۲۸ جلسه کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار و همچنین چندین نشست تخصصی در سطوح استانی، شهرستانی و ملی برگزار شده است. وی افزود: در این مدت ۹ کمیته فنی تخصصی با محورهایی همچون آتشسوزی مزارع کشاورزی، توسعه فضای سبز، اجرای طرحهای جمعآوری گازهای همراه نفت (فلرینگ) و ساماندهی واحدهای آلاینده تشکیل و تصمیمات اجرایی لازم برای کاهش منابع آلایندگی اتخاذ شده است.
رییس اداره ارزیابی و هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به اقدامات پژوهشی در این حوزه گفت: تدوین شرح خدمات طرح شناسایی ترکیبات آلاینده ذرات معلق در کلانشهر اهواز، تهیه و تصویب شرح خدمات طرح جامع آلودگی هوای ماهشهر و انعقاد تفاهمنامه پژوهشی با دانشگاه علوم پزشکی اهواز در زمینه بررسی بیماریهای تنفسی مرتبط با آلودگی هوا و انتشار مقالات علمی-پژوهشی از جمله برنامههای مهم در سال جاری بوده است.
شناوررییس اداره ارزیابی و هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در ادامه به اقدامات نظارتی و حقوقی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۱ مورد شکایت قضایی علیه واحدهای آلاینده ثبت شده است. همچنین در راستای برخورد با واحدهای آلاینده، ۱۹۷ اخطاریه زیستمحیطی صادر شده است.
وی با تأکید بر اهمیت کنترل منابع صنعتی آلاینده بیان کرد: نظارت مستمر بر پروژههای بازیابی گازهای فلر در میادین نفتی استان از جمله شرکتهای نفت و گاز کارون، مسجدسلیمان و آغاجاری در حال انجام است که این اقدامات نقش مؤثری در کاهش انتشار آلایندهها و بهبود کیفیت هوا دارد.
رییس اداره ارزیابی و هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان به اقدامات انجامشده در حوزه حملونقل و سوخت نیز اشاره کرد و افزود: پیگیری توسعه ناوگان حملونقل عمومی، گسترش استفاده از سوخت استاندارد یورو ۴ و الزام شهرداریها به تدوین و اجرای طرحهای جامع ترافیک از جمله برنامههای مهم برای کاهش آلودگی هوا در استان بوده است.
شناور در پایان با تأکید بر لزوم مشارکت همگانی خاطرنشان کرد: کنترل و کاهش آلودگی هوا نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی، صنایع و شهروندان است و این اداره کل با استفاده از ظرفیتهای قانونی، نظارتی و مشارکتی، اقدامات خود را تا دستیابی به هوای پاک در استان با جدیت ادامه خواهد داد.
منبع: محیط زیست خوزستان