باشگاه خبرنگاران جوان- کلیه سهمیههای حضور به برخی از کشتیگیران فاقد صلاحیت در رقابتهای بینالمللی جام تختی لغو شد.
با توجه به اینکه اشتباهاتی در فرآیند صدور سهمیه و اعطای مجوز حضور به برخی از کشتیگیران که فاقد صلاحیت لازم برای شرکت در رقابتهای بینالمللی جام جهانپهلوان تختی بودند صورت گرفته است، با دستور مستقیم رئیس فدراسیون کشتی، کلیه سهمیههای ابلاغی، کانلمیکن (فاقد اعتبار) اعلام شد.
فدراسیون کشتی با تأکید بر رعایت اصل عدالتمحوری و حساسیت ویژه در انتخاب نفرات برای حضور در رویدادهای بینالمللی، به تمامی هیئتهای کشتی استانها ابلاغ کرد که از این پس، تمامی مجوزها و سهمیههای حضور در مسابقات، صرفاً با موافقت و امضای شخص رئیس فدراسیون کشتی معتبر بوده و مورد پذیرش خواهد بود.