سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء تأکید کرد: در موج جدید اقدامات علیه اهداف مهم و حساس در سرزمین‌های اشغالی، دشمن با دریافت ضربات سنگین، عملیات هجومی را از سوی نیرو‌های قدرتمند جمهوری اسلامی ایران تجربه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) در اظهاراتی تأکید کرد: همان‌طور که وعده داده بودیم عمل کردیم، نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران اعم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده‌اند که در اوج آمادگی‌های دفاعی و هجومی به آنچه گفته می‌شود با سرعت عمل و دقت بالا اقدام نموده و دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را از کرده خود پشیمان می‌کنند.

موج جدید عملیات علیه سرزمین‌های اشغالی

وی افزود: در موج جدید اقدامات علیه اهداف مهم و حساس در سرزمین‌های اشغالی، دشمن با دریافت ضربات سنگین، هدفمند، هوشمندانه و خسارت‌بار، عملیات هجومی و موفقی را از سوی نیرو‌های قدرتمند جمهوری اسلامی ایران تجربه کرد.

هشدار قاطع به آمریکا و رژیم صهیونیستی

سخنگوی قرارگاه مرکزی تأکید کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم ددمنش صهیونیستی باید بدانند ایران قوی و سرافراز و نیرو‌های مقاومت افتخارآفرین در منطقه تحت هر شرایطی و در مقابل هر تهدیدی ایستادگی نموده و هرگز سر تسلیم در مقابل دشمنان بازنده در جنگ، فرود نخواهند آورد و در صورت تداوم تجاوز و شرارت با شدت بیشتری با آنها برخورد خواهد شد.

برچسب ها: قرارگاه خاتم الانبیاء ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
فرمانده کل ارتش: شرارت‌های دشمن تکرار شود، اقدامات ما شدیدتر خواهد شد
قرارگاه خاتم‌الانبیاء توقف عملیات علیه اسرائیل را اعلام کرد
سخنگوی وزارت دفاع: دشمن به دنبال فرار آبرومندانه از باتلاق جنگ است
سرلشکر عبداللهی: وحدت قوا خط مقدم خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است
قرارگاه خاتم‌الانبیاء: تنگه هرمز را مقتدرانه مدیریت می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
تو رستم تهمتنی بزن که خوب می زنی ✌️✌️👏👏👏🙌
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
احسنت یا حیدر کرار
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
خداخیرت بده یارویاورت باشه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ماشاءالله ماشاءالله ، خداوند پشت و پناهتان باد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ساختمان های مهم اسرائیل را ویران کنید دشمن باید ویران شود تمام
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
الله اکبر
۰
۲
پاسخ دادن
روایت پزشکیان از پاسخ رهبر شهید به موضوع انجام مذاکرات
نیروهای مسلح آماده پاسخ سریع به خطای دشمن هستند
انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حکم رهبر انقلاب اسلامی
پزشکیان: مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد
مهاجرانی: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است
سردار شکارچی: به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم
مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس‌جمهور انجام شد
بقایی: آمریکا با نقض مکرر آتش‌بس، به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند
قالیباف: مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد
حضور مسعود پزشکیان در سومین آیین «امین ایران»
آخرین اخبار
حمله آمریکا به مخازن آب در جنوب ایران، حمله به نبض زندگی ایرانیان است
وزیر کشور: فعلا انتخابات شوراها برگزار نمی‌شود
آملی لاریجانی: ایران نه باک از تهدید دارد نه تسلیم را جایز می‌داند
پزشکیان: تهدید زیرساخت‌های کشور نشانه استیصال در برابر ایران است
نیروهای مسلح آماده پاسخ سریع به خطای دشمن هستند
مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس‌جمهور انجام شد
آژانس با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه است
سردار شکارچی: به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم
پورجمشیدیان دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب شد
جام جهانی فوتبال نباید بهانه‌ای برای تبعیض و آزار نمایندگان ورزشی ملت‌ها شود
پزشکیان عضویت غیر دائم قرقیزستان در شورای امنیت سازمان ملل را تبریک گفت
پزشکیان: مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد
قالیباف: مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد
روایت پزشکیان از پاسخ رهبر شهید به موضوع انجام مذاکرات
بقایی: آمریکا با نقض مکرر آتش‌بس، به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند
مهاجرانی: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است
انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حکم رهبر انقلاب اسلامی
یکصد شب حضور متصل مردم در میدان، دشمن را به زانو درآورده است
حضور مسعود پزشکیان در سومین آیین «امین ایران»
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
قدردانی سرلشکر عبداللهی از یکصد شب حضور شکوهمند ملت بزرگ ایران در میدان‌ها
وزارت خارجه: ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از خود درنگ نخواهد کرد
ایران حق پاسخ به تجاوز آمریکا را محفوظ می‌دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۰ خرداد
حزب‌الله لبنان جزو لاینفک سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
پاسخ سریع سپاه به حمله ارتش تروریستی آمریکا به جنوب کشور
نامه عراقچی به اعضای شورای حکام درباره اقدام غیرقانونی آمریکا و سه کشور اروپایی
حمله آمریکا به جنوب ایران
آمادگی برای صدور ویزای شرکت‌کنندگان خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید