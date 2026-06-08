مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۴۴ هزار تن برگ سبز چای خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از ۴۴ هزار تن برگ سبز چای با ارزش بیش از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد بهای برگ سبز چای توسط کارخانجات و ۲۵ درصد دولت پرداخت می شود، افزود: در حال حاضر ۷۲ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

حسنی با بیان اینکه از اواخر خرداد چین دوم برگ سبز چای آغاز می شود، افزود: براساس مصوبه شورای قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی هر کیلو برگ سبز درجه یک ۴۲ هزار تومان و درجه دو ۳۰ هزار تومان است. گفتنی است قیمت گذاری متناسب با هزینه های تولید، رضایت نسبی چایکاران را به همراه داشته است.

مدیر اجرایی سندیکای چای درباره آخرین وضعیت تولید چای تصریح کرد: بنابر آمار تاکنون ۱۰ هزار تن چای خشک استحصال شده که پیش بینی می شود با توجه به شرایط مساعد اقلیمی به ۳۰ هزار تن برسد.