باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۴ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۹۳ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۲ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۲۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۸ میلیون و ۴ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۴ میلیون و ۳ هزار تومان