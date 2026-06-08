امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۴ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۹۳ میلیون تومان 
ربع سکه ۵۲ میلیون تومان
سکه گرمی  ۲۷ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۴ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۲۴ میلیون و ۳ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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