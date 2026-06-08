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باشگاه خبرنگاران جوان - شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۳:۰۷:۴۰ ثانیه امروز دوشنبه ۱۸ خرداد این زمینلرزه را ثبت کردند.
مختصات این زمینلرزه که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده، ۳۲.۹۳ درجه عرض جغرافیایی و ۴۶.۳۴ درجه طول جغرافیایی ثبت شده است.
پاکدلنژاد مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام گفت: اکنون گروههای ارزیاب و امدادی در مهران مستقر هستند.
وی با بیان این که هیچگونه خسارتی تا کنون گزارش نشده است، بیان کرد که آرامش در شهر مهران برقرار است.
این زلزله در ۲۶ کیلومتری مهران، ۵۱ کیلومتری پهله و ۵۶ کیلومتری ارکواز در استان ایلام رخ داده است.