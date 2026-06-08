باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ باقر مهرعلیلو رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان چایپاره گفت: پایش مستمر صنایع و واحدهای تولیدی شهرستان به منظور نظارت بر روند فعالیت آنها، کنترل انتشار آلاینده‌ها و کاهش اثرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های صنعتی در دستور کار این نمایندگی قرار دارد.

مهرعلیلو افزود: این پایش‌ها با هدف اطمینان از رعایت الزامات و استانداردهای زیست‌محیطی، صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از بروز مخاطرات زیست‌محیطی به صورت منظم و مستمر انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری واحدهای صنعتی در حفظ محیط زیست اظهار کرد: تداوم نظارت‌ها و تعامل سازنده با صنایع می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی‌ها و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی منطقه داشته باشد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان چایپاره تصریح کرد: حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از آسیب به محیط زیست از اولویت‌های این نمایندگی است و برنامه‌های پایش و نظارت بر واحدهای صنعتی با جدیت ادامه خواهد یافت.