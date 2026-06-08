رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان چایپاره از اجرای برنامه پایش مستمر واحدهای صنعتی فعال در این شهرستان با هدف پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ باقر مهرعلیلو رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان چایپاره گفت: پایش مستمر صنایع و واحدهای تولیدی شهرستان به منظور نظارت بر روند فعالیت آنها، کنترل انتشار آلاینده‌ها و کاهش اثرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های صنعتی در دستور کار این نمایندگی قرار دارد.

مهرعلیلو افزود: این پایش‌ها با هدف اطمینان از رعایت الزامات و استانداردهای زیست‌محیطی، صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از بروز مخاطرات زیست‌محیطی به صورت منظم و مستمر انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری واحدهای صنعتی در حفظ محیط زیست اظهار کرد: تداوم نظارت‌ها و تعامل سازنده با صنایع می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی‌ها و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی منطقه داشته باشد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان چایپاره تصریح کرد: حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از آسیب به محیط زیست از اولویت‌های این نمایندگی است و برنامه‌های پایش و نظارت بر واحدهای صنعتی با جدیت ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: پایش واحدهای صنعتی ، آلودگی هوا
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