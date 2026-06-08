باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع با تأکید بر تداوم حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح کشور اظهار داشت: پشتیبانی از نیروهای مسلح با تمام توان و ظرفیتهای موجود ادامه دارد و مجموعه وزارت دفاع در راستای تقویت توان دفاعی و پشتیبانی رزمی، شبانهروز در حال انجام مأموریتهای محوله است.
وی با اشاره به اقدامات و جنایات دشمن متجاوز افزود: تا زمان تنبیه متجاوز، لحظهای از مسیر دفاع از منافع و امنیت کشور عقب نخواهیم نشست و تمامی ظرفیتهای دفاعی و پشتیبانی در خدمت نیروهای مسلح قرار دارد.
سردار ابن الرضا همچنین با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع و کودکان، تصریح کرد: رژیم کودککش صهیونیستی امروز بیش از هر زمان دیگری به افول و فروپاشی نزدیک شده و استمرار جنایات آن، اراده ملتهای منطقه برای مقابله با این رژیم را مستحکمتر کرده است.
وی تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اقتدار کامل در مسیر دفاع از کشور و ملت حرکت میکنند و وزارت دفاع نیز با تمام توان از این مسیر پشتیبانی میکند.
منبع: وزارت دفاع