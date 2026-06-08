سردار ابن الرضا تاکید کرد: مجموعه وزارت دفاع در راستای تقویت توان دفاعی و پشتیبانی رزمی، شبانه‌روز در حال انجام مأموریت‌های محوله است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع با تأکید بر تداوم حمایت همه‌جانبه از نیرو‌های مسلح کشور اظهار داشت: پشتیبانی از نیرو‌های مسلح با تمام توان و ظرفیت‌های موجود ادامه دارد و مجموعه وزارت دفاع در راستای تقویت توان دفاعی و پشتیبانی رزمی، شبانه‌روز در حال انجام مأموریت‌های محوله است.

وی با اشاره به اقدامات و جنایات دشمن متجاوز افزود: تا زمان تنبیه متجاوز، لحظه‌ای از مسیر دفاع از منافع و امنیت کشور عقب نخواهیم نشست و تمامی ظرفیت‌های دفاعی و پشتیبانی در خدمت نیرو‌های مسلح قرار دارد.

سردار ابن الرضا همچنین با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع و کودکان، تصریح کرد: رژیم کودک‌کش صهیونیستی امروز بیش از هر زمان دیگری به افول و فروپاشی نزدیک شده و استمرار جنایات آن، اراده ملت‌های منطقه برای مقابله با این رژیم را مستحکم‌تر کرده است.

وی تأکید کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی با اقتدار کامل در مسیر دفاع از کشور و ملت حرکت می‌کنند و وزارت دفاع نیز با تمام توان از این مسیر پشتیبانی می‌کند.

منبع: وزارت دفاع

برچسب ها: نیروهای مسلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
جناب ابن الرضا از پیشکسوتان وزارت دفاع هم پشتیبانی کنید ، ومن الله توفیق
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ما همه از نیروهای مسلح حمایت می کنیم
ما همه پشت رهبر و خواسته های رهبر هستیم
ما برای حمایت از رهبر در میدان می مانیم
۰
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