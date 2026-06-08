روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص اختلالات روان و استرس پس از شرایط بحران توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - مریم سلمانیان، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در شرایط بحران و جنگ با طیفی از اختلالات اضطرابی و اختلالات مرتبط با تروما روبه‌رو می‌شویم که به شکل حملات ترس ناگهانی و واکنش‌های استرس خودشان را نشان می‌دهند.

به گفته وی، وقتی فرد تجربه شدید و تلخی مانند جنگ داشته باشد، ذهنش به حالت قبل بر نمی‌گردد و در هنگام خواب کابوس دیده و از محل‌هایی که حوادث برای او رخ داده، اجتناب خواهد کرد.

سلمانیان تاکید کرد: شرایط بحرانی پس از جنگ سبب شده تا فرد در حالت آماده باش دائمی قرار بگیرد و شدیدا گوش به زنگ تلفن همراه خود است.

وی تصریح کرد: پزشک معالج پس از معاینه و تجویز دارو تشخیص طول دوره درمان را می‌دهد. باید گفت که اختلالات سلامت روان پس از جنگ افزایش پیدا کرده است.