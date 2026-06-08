ملی پوش فوتبال متهم به آزار و اذیت دختر ۱۴ ساله بریتانیایی در هتلی در کشور ترکیه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دیلی میل در گزارشی نوشته است: دختر ۱۴ ساله بریتانیایی در یکی از هتل‌های لوکس ترکیه مدعی شده است که فردی که فوتبالیست بین المللی  و مشهوری است را از نزدیک دیده است و به دلیل علاقه اش از او خواسته تا با هم عکس بگیرند و پس از آن فوتبالیست مشهور گوشی همراه دختر را از وی گرفته است و برای خود پیامی ارسال کرده است و سپس از دختر خواسته تا به گوشه ای خلوت بروند.

دختر ۱۴ ساله بریتانیایی که همراه خانواده در هتل حضور داشته به پدرش اطلاع داده و آنها به مدیریت هتل اطلاع می‌دهند، اما این بازیکن نه تنها از هتل اخراج نمی‌شود بلکه گفته می‌شود یک دختر ۱۵ ساله دیگر هم از سوی این فرد مورد آزار قرار گرفته است.

پدر این دختر بریتانیایی گفته است: مربیان بازیکن مورد نظر اطمینان داده بودند که این بازیکن عذر خواهی خواهد کرد و از هتل اخراج می‌شود، اما این اتفاق رخ نداد و ما نگرانیم که این اتفاق برای دیگر کودکان حاضر در هتل بیفتد. دیلی میل در مورد ملیت و تیم این بازیکن مشهور اشاره‌ای نداشته است و به نظر می‌رسد به زودی تحقیقات پلیس و البته بررسی دوربین‌های هتل شاید پرده از این ماجرا بردارد.

این هتل یکی از هتل هایی است که یکی از تیم های حاضر در جام جهانی در این هتل اقامت داشت.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، جام جهانی ۲۰۲۶
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
جالبه فوتبالیست مشهورم باشی دخترا بدون هیچ سمتی می تونن خودشونو بالاتر ببینن
۱۳
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
این هم شد خبر ؟!!!!!
۶
۱۰
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