باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - در پی تنش های اخیر قیمت نفت افزایش یافته و بازارهای سهام تحت فشار هستند.
واکنش سرمایهگذاران به این درگیری به رکود در بازارهای مالی جهان دامن میزند. قیمت نفت خام برنت صبح دوشنبه حدود ۵ درصد افزایش یافت و به بیش از ۹۷ دلار در هر بشکه رسید.
با این وجود، قیمتها همچنان زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه و کمتر از اوج ۱۲۰ دلاری است که در ماه آوریل با شدت گرفتن جنگ بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران به دست آمد.
قیمت نفت در هفتههای اخیر اندکی کاهش یافته است، زیرا امیدها برای مذاکرات صلح پس از آتشبس در حال توسعه است.
اما پس از حملات اسرائیل به بیروت، پایتخت لبنان با وجود آتش بس و پاسخ متقابل ایران با پرتاب موشک به اراضی اشغالی در اولین حمله از زمان برقراری آتشبس در ماه آوریل، امیدها برای حل درگیری نقش بر آب شده است.
منبع: الجزیره