باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- بعد از سالها انتظار بالاخره طرح مسکن استیجاری به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن رسید و همین موضوع خود میتواند نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن خواهد داشت.
در شرایطی که افزایش هزینههای اجاره مسکن به یکی از مهمترین دغدغههای زوجهای جوان تبدیل شده، وزارت راه و شهرسازی اجرای طرح «مسکن استیجاری زوجهای جوان» را به عنوان یکی از برنامههای حمایتی دولت در دستور کار قرار داده است. این طرح با هدف کاهش فشار هزینههای مسکن، حمایت از خانوارهای کمدرآمد و ساماندهی بازار اجاره، از هفته جاری به صورت مرحلهای وارد فاز اجرایی میشود
طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی مقرر شده که از ساعت ۱۲ فردا برنامهریزی برای ثبت نام مسکن استیجاری در سه استان کشور آغاز شود.
ثبتنام متقاضیان طرح مسکن استیجاری ویژه زوجهای جوان از روزهای ۱۸ و ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ بهصورت آزمایشی در ۱۰ شهر واقع در استانهای مازندران، قزوین و مرکزی آغاز میشود. بر اساس اعلام مسئولان، ثبتنام سایر شهرها و استانهای کشور نیز بهصورت مرحلهای و مطابق برنامه زمانبندی انجام میشود.
این طرح در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مسکن و با هدف حمایت از زوجهای جوان، ساماندهی بازار اجاره و تأمین بخشی از نیاز مسکن خانوارها، بهویژه در کلانشهرها و مراکز استانها، طراحی شده است. مسئولان اعلام کردهاند زمانبندی مرحلهای ثبتنام با هدف افزایش کیفیت خدمات، پایداری سامانه و مدیریت حجم مراجعات متقاضیان در نظر گرفته شده است.
بر اساس شرایط اعلامشده، زوجهایی میتوانند در این طرح ثبتنام کنند که از تاریخ ازدواج رسمی آنها بیش از پنج سال نگذشته باشد، در پنج سال اخیر فاقد مسکن یا زمین مسکونی بوده و بر اساس استعلام پایگاه رفاه ایرانیان در دهکهای درآمدی یک تا شش قرار داشته باشند. همچنین متقاضی یا همسر وی باید حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا داشته و دارای فرم «ج» سبز باشند.
ثبتنام صرفاً توسط سرپرست خانوار و از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن انجام میشود. با این حال، ثبت درخواست به منزله تخصیص قطعی واحد مسکونی نبوده و متقاضیان پس از پالایش اطلاعات، احراز شرایط و اولویتبندی، امکان انتخاب واحدهای عرضهشده را خواهند داشت.
اولویت تخصیص واحدها بر اساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیبپذیری خانوارها تعیین میشود. همچنین حداکثر مدت بهرهمندی از این واحدها پنج سال اعلام شده و استمرار استفاده از آن منوط به حفظ شرایط احراز خواهد بود.
مطابق دستورالعمل اجرایی، اجارهبهای دریافتی از خانوارهای دهکهای اول و دوم معادل ۳۵ درصد، دهکهای سوم و چهارم ۴۵ درصد و دهکهای پنجم و ششم ۵۵ درصد نرخ روز اجاره خواهد بود. فرآیند ثبتنام نیز در چهار مرحله شامل پذیرش مقررات، انجام استعلامها، انتخاب شهر و تأیید نهایی اطلاعات انجام میشود.
اجرای طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان را میتوان گامی در جهت تقویت سیاستهای حمایتی دولت در بازار اجاره دانست؛ طرحی که در صورت تأمین مناسب واحدهای استیجاری و تداوم منابع حمایتی، میتواند بخشی از مشکلات مسکن زوجهای جوان و خانوارهای کمدرآمد را کاهش داده و به ایجاد ثبات بیشتر در بازار اجاره مسکن کمک کند.