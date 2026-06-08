باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای درباره تحریم فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین، را به شدیدترین وجه محکوم و اعلام کرد: تحریم یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد صرفاً به دلیل انجام مأموریت رسمی و ایفای وظایف محوّله از سوی شورای حقوق بشر، اقدامی خطرناک و غیرقابل قبول است که نه تنها یک مقام مستقل بینالمللی، بلکه اعتبار و استقلال کل نظام حقوق بشری سازمان ملل را هدف قرار داده است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در تحریم خانم فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین، را به شدیدترین وجه محکوم میکند و آن را حملهای بیسابقه به استقلال سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، اصل پاسخگویی بینالمللی، حق ملّتها برای دسترسی به حقیقت و ناقض صریح بند ۶ قطعنامه ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد میداند.
تحریم یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد صرفاً به دلیل انجام مأموریت رسمی و ایفای وظایف محوّله از سوی شورای حقوق بشر، اقدامی خطرناک و غیرقابل قبول است که نه تنها یک مقام مستقل بینالمللی، بلکه اعتبار و استقلال کل نظام حقوق بشری سازمان ملل را هدف قرار داده است. این اقدام آشکارا نشان میدهد که دولت آمریکا تا زمانی از سازوکارهای حقوق بشری حمایت میکند که در خدمت اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی آن باشند؛ اما هرگاه همان سازوکارها به بررسی جنایات و نقضهای گسترده حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی بپردازند، با تهدید، فشار و تحریم مواجه میشوند. این اقدام ناقض تعهد دولت ایالات متحده به عنوان عضو سازمان ملل متحد، وفق مواد ۱، ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد مبنی بر همکاری بینالمللی درزمینه ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر است.
خانم فرانچسکا آلبانیز در چارچوب مأموریت رسمی خود، طی گزارشها و اظهارات متعدّد نسبت به ابعاد فاجعهبار وضعیت انسانی در سرزمینهای اشغالی فلسطین هشدار داده و شواهد و مستندات نگرانکنندهای درباره ارتکاب جنایات بینالمللی، از جمله وجود زمینههای معقول برای باور به وقوع نسلزدایی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت علیه مردم فلسطین ارائه کرده است. به جای پاسخگویی به این یافتهها و تلاش برای توقف نقضهای گسترده حقوق بشر، دولت آمریکا تصمیم گرفته است حامل پیام را مجازات کند و گزارشگر سازمان ملل را به دلیل انجام وظیفه حرفهای خود تحت فشار قرار دهد.
این اقدام آمریکا اعترافی آشکار به بحران عمیق مشروعیّت اخلاقی و حقوقی سیاستهای این کشور در قبال مسأله فلسطین است. دولتی که دههها خود را مدافع حقوق بشر معرفی کرده، امروز به دلیل حمایت سیاسی، مالی و نظامی از رژیم صهیونیستی، در برابر هر صدای مستقلی که خواهان حقیقت، عدالت و پاسخگویی باشد، موضع خصمانه اتخاذ میکند. تحریم گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، بیش از هر چیز بیانگر تلاش برای مصونسازی رژیم اشغالگر از نظارت بینالمللی و فرار از پاسخگویی در قبال جنایاتی است که وجدان بشریت را جریحهدار کرده است.
علاوه بر این، اقدام ایالات متحده آمریکا در اعمال فشار و تحریم علیه گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین را نمیتوان جدا از تلاش گستردهتر این کشور و رژیم صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بینالملل در جریان تجاوزات و اقدامات نظامی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد. همانگونه که در قبال جنایات ارتکابی علیه مردم فلسطین، هرگونه مستندسازی، حقیقتگویی و مطالبه پاسخگویی با فشار و تهدید مواجه میشود، در قبال تجاوزات نظامی، حملات علیه غیرنظامیان، تخریب زیرساختهای غیرنظامی و سایر موارد نقض حقوق بینالملل بشردوستانه علیه ایران نیز تلاش میشود با ایجاد فضای ارعاب و محدود کردن مأموران و نهادهای مستقل بینالمللی، از شکلگیری روندهای پاسخگویی جلوگیری شود. این رویکرد نشان میدهد که هدف اصلی از چنین اقدامات تلافیجویانهای نه حمایت از حقوق بشر، بلکه مصونسازی عاملان نقضهای جدی حقوق بینالملل از نظارت، تحقیق و پاسخگویی در برابر افکار عمومی جهانی و مراجع ذیصلاح بینالمللی است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند این رفتار آمریکا نمونهای آشکار از استانداردهای دوگانه و برخورد گزینشی با حقوق بشر است؛ رویکردی که طی سالهای گذشته به یکی از عوامل اصلی بیاعتباری برخی سازوکارهای بینالمللی در نگاه افکار عمومی جهان تبدیل شده است. چگونه ممکن است کشوری که دیگران را به رعایت حقوق بشر فرا میخواند، یک گزارشگر مستقل سازمان ملل را صرفاً به دلیل مستندسازی رنج مردم فلسطین و گزارشدهی درباره جنایات ارتکابی در سرزمینهای اشغالی مورد تحریم قرار دهد؟
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر و تمامی دولتهای مستقل و مسؤولیتپذیر میخواهد در برابر این اقدام خطرناک سکوت نکنند و از استقلال، امنیّت و مصونیّتها و مزایای لازم برای انجام مستقل وظایف مأموران حقوق بشری سازمان ملل متحد وفق کنوانسیون ۱۹۵۶ مزایا و مصونیّتهای ملل متحد دفاع کنند.
بدون تردید، تحریم خانم فرانچسکا آلبانیز نه نشانه قدرت، بلکه نشانه هراس از حقیقت است؛ حقیقتی که امروز بیش از هر زمان دیگری درباره ابعاد فاجعه انسانی در سرزمینهای اشغالی فلسطین، جنایات ارتکابی علیه مردم بیدفاع و نقش حامیان سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی در تداوم این وضعیت آشکار شده است. فشار بر گزارشگران مستقل هرگز نمیتواند حقیقت را پنهان کند و مانع مطالبه روزافزون عدالت و پاسخگویی در قبال قربانیان این جنایات شود. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند که اقدامات تلافیجویان و ارعاب آمیز علیه مأموران رسمی حقوق بشری، نقض فاحش تعهد دولت ها به همکاری با سازمان ملل متحد در ارتقای حقوق بشر بوده و کیان نظام بین المللی حقوقی بشر را تهدید می کند.