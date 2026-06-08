باشگاه خبرنگاران جوان - کارگاه آموزشی پاسداشت زبان فارسی با حضور محمدجعفر محمدزاده، نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و با شرکت مدیران، تهیهکنندگان، گویندگان، نویسندگان و کارمندان شبکه رادیویی قرآن در محل آمفیتئاتر معاونت صدا برگزار شد.
محمدزاده با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب که فرمودند «اگر زبان اصیل و فاخر نباشد، این زبان نمیتواند فرهنگ اصیل و فاخر تولید کند»، اظهار داشت: زبان ربط مستقیمی به هویت ما به خصوص هویت فرهنگی ما دارد و اگر زبان فارسی آسیب ببیند به نوعی گنجیه هویتی ما از دست میرود. با پاسداشت، یادگیری و حفظ زبان فارسی، هویت ایرانی بودن ما نیز حفظ میشود. در واقع هویت ما در زبان ما جاری است.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه، «گفتار» را عنصر اصلی در برنامهسازیهای رادیو خواند و عنوان کرد: گفتار اگر در برنامهها درست و صحیح نباشد و زبان معیار در آن رعایت نشده باشد، اثرات مخربی در برنامهها دارد و برنامه آسیب خواهد دید. ضمن اینکه شنونده هم گمراه خواهد شد. از همین رو ضرورت دارد برنامهسازان در این رسانه با ضوابط و چهارچوبهای حفظ و پاسداشت زبان فارسی آشنا بشوند.
وی با تاکید بر ضرورت اهمیتدادن و تقویت زبان فارسی در برنامههای رادیو بهخصوص رادیوی تخصصی قرآن، گفت: باعث افتخار است که قرآن برای اولین بار به زبان فارسی که در واقع دومین زبان جهان اسلام بهشمار میرود، ترجمه شده است. از این رو زبان فارسی در رادیو قرآن بعد از زبان عربی که زبان قرآن میباشد از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش بسزایی در برنامههای این شبکه نظیر: ترجهها، تفسیرها، مباحث علوم حدیث و حتی در بیان گویندگان پخش دارد.
در این کارگاه آموزشی ضمن بیان مطالبات و تاکیدات رهبر شهید انقلاب در خصوص پاسداشت و فراگیری زبان فارسی، به موضوعاتی از قبیل وظایف رسانه در قبال پاسداری و حفظ زبان فارسی، ویژگیهای زبان فارسی، گسترش زبان فارسی در جهان، کارآمدی زبان فارسی، واژهسازی صحیح و ... پرداخته شد.