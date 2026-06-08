خاموشی ۱۵ ساله یک مرغداری در جهرم سرانجام شکسته شد و اکنون در آستانهٔ جوجه‌ریزی قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد قناعتیان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، اعلام کرد: یک واحد مرغداری گوشتی که در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و در قالب اراضی واگذاری ساخته شده، پس از حدود ۱۵ سال تعطیلی و رکود، اکنون با پیگیری‌های مستمر جهاد کشاورزی و تلاش‌های سرمایه‌گذار، در آستانهٔ جوجه‌ریزی قرار گرفته است.

او افزود: راه‌اندازی این واحد تولیدی نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید گوشت مرغ شهرستان خواهد داشت و زمینه‌ساز اشتغال مستقیم ۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۱۵ نفر می‌شود.

قناعتیان تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی و رفع موانع تولید، از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به شمار می‌رود و بهره‌برداری از این طرح پس از سال‌ها رکود، نمونه‌ای عینی از تحقق این رویکرد است.

او با اشاره به مشخصات فنی این واحد گفت: مرغداری مذکور دارای پروانه بهره‌برداری با ظرفیت ۳۰ هزار قطعه مرغ گوشتی است و به طور میانگین سالانه ۵ دوره جوجه‌ریزی در آن انجام خواهد شد.

مجید شکراللهی، رئیس اداره تولیدات دامی نیز بیان کرد: با بهره‌برداری کامل از این واحد، سالانه حدود ۴۰۰ تن گوشت مرغ به ظرفیت تولید شهرستان افزوده می‌شود. این امر علاوه بر کمک به تأمین امنیت غذایی، در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و پایداری زنجیرهٔ تأمین محصولات پروتئینی منطقه نیز مؤثر خواهد بود.

منبع: جهاد کشاورزی جهرم

برچسب ها: مرغداری گوشتی ، واحد تولیدی ، احیای واحد راکد ، احیای واحد تولیدی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
الهییییییی شکر الهییییییی شکر خدا برکتش بده هزازان کارگر بدبخت بیان سر کار حقوق بگیرن امرار معاش کننننن واسه زن بچه اشون
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
از خاک خوردن تا جوجه ریزیییییییی یعنی چی یعنی که تا این سالن مرغ داریییییییییی تمیز کردن بابا شون در اومد
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