سرپرست امور منابع آب ممسنی و رستم، از اجرای حکم قضایی با همکاری نیروی انتظامی و رفع تصرف بالغ بر ۶ هزار مترمربع از اراضی حریم رودخانه فهلیان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسین رضوی‌نژاد گفت: به دنبال تصرف بخش‌هایی از اراضی حریم رودخانه فهلیان، اقدامات قانونی برای اعاده این اراضی در دستور کار قرار گرفت.

او خاطرنشان کرد: با همکاری ارزشمند صادق رضوی‌پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رستم و با استناد به مواد قانونی مربوط به منع تصرف اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، احکام قضایی به نفع امورمنابع آب شهرستان صادر شد.

سرپرست امور منابع آب ممسنی گفت: با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان، تیم‌های گشت به محل اعزام و نسبت به اجرای احکام قضایی صادره و رفع تصرف اراضی حریم و بستر رودخانه فهلیان، اقدام کردند.

رضوی‌نژاد، وسعت اراضی رفع تصرف شده را بالغ بر ۶۰۰۰ متر مربع ذکر و اضافه کرد: برابر قانون، هرگونه تصرف و تخریب اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، دریاچه‌ها و ... دیگر اراضی دولتی، ممنوع بوده و منجر به پیگرد قانونی خواهد شد.

منبع: شرکت آب منطقه‌ای فارس