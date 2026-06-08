سرپرست امور منابع آب ممسنی و رستم، از اجرای حکم قضایی با همکاری نیروی انتظامی و رفع تصرف بالغ بر ۶ هزار مترمربع از اراضی حریم رودخانه فهلیان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسین رضوی‌نژاد گفت: به دنبال تصرف بخش‌هایی از اراضی حریم رودخانه فهلیان، اقدامات قانونی برای اعاده این اراضی در دستور کار قرار گرفت.

او خاطرنشان کرد: با همکاری ارزشمند صادق رضوی‌پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رستم و با استناد به مواد قانونی مربوط به منع تصرف اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، احکام قضایی به نفع امورمنابع آب شهرستان صادر شد.

سرپرست امور منابع آب ممسنی گفت: با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان، تیم‌های گشت به محل اعزام و نسبت به اجرای احکام قضایی صادره و رفع تصرف اراضی حریم و بستر رودخانه فهلیان، اقدام کردند.

رضوی‌نژاد، وسعت اراضی رفع تصرف شده را بالغ بر ۶۰۰۰ متر مربع ذکر و اضافه کرد: برابر قانون، هرگونه تصرف و تخریب اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، دریاچه‌ها و ... دیگر اراضی دولتی، ممنوع بوده و منجر به پیگرد قانونی خواهد شد.

منبع: شرکت آب منطقه‌ای فارس

برچسب ها: آزادسازی ، اراضی ، حریم ها ، روستای فهلیان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بین چقد فارس پهناوره چند روز پیش در اخبار فارس میگت شش میلیون هکتار فقط زمین کشاورزی داریم خدا برکتش بده
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