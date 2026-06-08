مدیر کمیته صدور مجوز حرفه ای در خصوص چرخه صدور مجوز باشگاهی برای متقاضیان حضور در لیگ برتر مطالبی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی زارعی مدیر کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال گفت: چرخه صدور مجوز باشگاهی برای متقاضیان حضور در لیگ برتر به پایان رسید. پس از بررسی تمامی مستندات و مدارک ارسالی باشگاه‌های لیگ برتری در چندین جلسه و با توجه به گزارش‌های دپارتمان مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال، هیئت بدوی صدور مجوز باشگاهی درباره باشگاه‌های متقاضی دریافت مجوز کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) تصمیماتی را اتخاذ کرد.

وی ادامه داد: باشگاه‌های استقلال، گل‌گهر سیرجان و آلومینیوم اراک با توجه به عملکرد مطلوب در تحقق تمامی معیار‌های الزامی و توصیه‌شده، موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا شدند.

زارعی گفت: همچنین باشگاه‌های تراکتور، پرسپولیس و چادرملو اردکان با وجود احراز تمامی معیار‌های الزامی و عدم تحقق برخی معیار‌های توصیه‌ای، مجوز حرفه‌ای AFC را همراه با جریمه دریافت کردند.

مدیر صدور مجوز حرفه‌ای افزود: باشگاه‌های سپاهان اصفهان، فولاد خوزستان، استقلال خوزستان، ذوب‌آهن اصفهان، شمس‌آذر قزوین و پیکان نیز موفق به دریافت مجوز ملی لیگ برتر شدند. در مقابل، باشگاه‌های خیبر خرم‌آباد، فجر شهید سپاسی، مس رفسنجان و ملوان بندر انزلی موفق به دریافت مجوز نشدند.

زارعی در پایان گفت: آرای هیئت‌های بدوی و استیناف جهت تأیید نهایی به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده است. همچنین پرونده تمامی باشگاه‌ها برای تعیین جرایم احتمالی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع خواهد شد.