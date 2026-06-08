باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، نشست تخصصی بررسی راهکار‌های ارتقای خدمات فرهنگی و تسهیل تردد نابینایان در شبکه ریلی پایتخت، با محوریت مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو و با حضور عضو هیئت‌مدیره انجمن نابینایان برگزار شد.

در این جلسه که با هدف تبیین برنامه‌های آموزشی و ایجاد بانک اطلاعاتی برگزار شد، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با تأکید بر دغدغه‌مندی این شرکت برای برقراری عدالت در بهره‌مندی از خدمات شهری اظهار داشت: یکی از اولویت‌های مدیریت ارتباطات، ایجاد بستری مناسب برای حضور بی‌دغدغه نابینایان در ایستگاه‌ها است که این امر مستلزم شناخت دقیق نیاز‌ها و الگو‌های رفتاری این قشر در فضای مترو است.

وی با اشاره به زیرساخت‌های موجود تصریح کرد: در حال حاضر از مجموع ۱۶۳ ایستگاه مترو تهران، ۱۱۸ ایستگاه به مسیر‌های بساوایی (ویژه تردد روشندلان) مجهز شده است.

وی تصریح کرد: مدیریت ارتباطات بر خود واجب می‌داند با اطلاع‌رسانی صحیح و آموزش‌های مستمر، مسیر بهره‌مندی ایمن از مترو را برای این عزیزان هموار کند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در ادامه این نشست، ایجاد بانک اطلاعاتی از نابینایان مسافر را گامی استراتژیک برای ارائه خدمات بهتر دانست و افزود: با تشکیل این بانک اطلاعاتی، شناسایی الگو‌های سفر و نقاط تمرکز تردد روشندلان میسر شده و می‌توان برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی را به صورت هدفمند در ایستگاه‌های پرتردد اجرا کرد.

در ادامه این جلسه، اشکان آذر ماسوله عضو هیات مدیره انجمن نابینایان ایران، مدیر رادیو اینترنتی صنا (صدای نابینایان ایران)، سردبیر، تهیه کننده و مجری برنامه رادیویی شش نقطه ویژه نابینایان از رادیو تهران و کارشناس ورزشی در رسانه. با قدردانی از پیش‌قدم شدن مدیریت ارتباطات مترو در این حوزه، بر اهمیت آموزش همگانی تأکید کرد و گفت: مترو یک شهر زیرزمینی است و باید به تمامی مسافران و پرسنل آموزش داده شود که چگونه با نابینایان تعامل داشته باشند.

وی پیشنهاد داد محتوای آموزشی و فرهنگ‌سازی توسط خود روشندلان تولید شود تا بیشترین اثرگذاری را داشته باشد. آذر ماسوله خاطرنشان کرد: «آموزش نحوه همراهی با نابینا بدون پرسش‌های مکرر»، «اعلام دقیق وضعیت پله‌برقی‌ها و تقویت سیستم صوتی قطار» و «فرهنگ‌سازی برای استفاده از صندلی‌های ویژه معلولان» از جمله سرفصل‌های مهمی است که باید در قالب تولیدات چندرسانه‌ای به شهروندان و کارکنان ارائه شود.

بر اساس این گزارش، در پایان این نشست مقرر شد مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، فرآیند تولید محتوای آموزشی را با مشارکت مستقیم روشندلان آغاز کرده و طرح ایجاد بانک اطلاعاتی مسافران نابینا را جهت ارتقای سطح خدمات‌رسانی در دستور کار قرار دهد.