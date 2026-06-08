پس از شکایت فدراسیون ووشو از خواهران منصوریان مبنی بر حمله به دفتر فدراسیون، الهه منصوریان ادعای جدیدی را علیه رئیس فدراسیون مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - الهه منصوریان قهرمان سابق ووشو درباره اتفاقات رخ داده در فدراسیون ووشو اظهار کرد: شهربانو با رئیس فدراسیون ووشو از قبل به خاطر مشکلاتی که در فدراسیون به وجود آمده بود با هم درگیر بودند. امروز هم شهربانو را به سالن مسابقات راه ندادند و او به بالای ساختمان فدراسیون آمد تا با رئیس فدراسیون صحبت کند و من هم در آنجا بودم و دیدم که شهربانو برای ورود به اتاق رئیس فدراسیون ووشو تلاش میکند.
او افزود: به هر حال از صبح نمیگذاشتند که شهربانو بتواند رئیس فدراسیون ووشو را ببیند و زیر میز را گشت تا دکمهای را بزند تا درب اتاق رئیس فدراسیون باز شود هیچ فایدهای نداشت و من دیدم که دستکاری با دوربین مدار بسته کرد تا بتواند رئیس فدراسیون را ببیند. وقتی که وارد اتاق رئیس فدراسیون ووشو شد، شهربانو و صدیقی با هم درگیر شدند و هدف من این بود که این ۲ نفر را از هم جدا کنم تا بیش از این به هم آسیب نزنند و وقتی این اتفاق افتاد رئیس فدراسیون ووشو یک چاقوی میوه خوری روی میزش بود و به شهربانو حمله کرد و من دستم را آوردم تا نگذارم صدیقی با چاقو به شهربانو بزند. البته به نظر میرسید که چیزی برای رئیس فدراسیون ووشو مهم نبود و چند ضربه چاقو زد که یکی به پیشانی و سر من برخورد کرد و چند تا در دستهای من خورد.
منصوریان گفت: من با دستهایم جلوی صورتم را گرفتم تا آسیب نبینم و بعد از آن افراد حاضر در فدراسیون ووشو جلو آمدند و جدا کردند. البته اینکه میگویند ما با زور وارد اتاق رئیس فدراسیون ووشو شدیم درست نیست و مسئول دفتر فدراسیون درب را برای ما باز کرد و ما وارد اتاق شدیم. به هر حال شهربانو ورئیس فدراسیون ووشو با هم درگیر فیزیکی پیدا کردند و من آمدم تا جدایشان کنم که ضربه چاقو در چند ناحیه خوردم.
او بیان کرد: من بیانیه فدراسیون ووشو را خواندم و در آن بیانیه گفته شد که با حضور حراست فدراسیون ووشو این اتفاق افتاد. من ویدیویی که در اینستاگرام گذاشتم خود حراست فدراسیون ووشو میگوید که چرا از جانب من حرف زدید. وقتی هنوز تایید نشده که الهه منصوریان خودزنی کرده و یا رئیس فدراسیون ووشو زده است و ما نمیتوانیم تشخیص بدهیم که این خودزنی بوده و یا حمله رئیس فدارسیون ووشو به الهه بوده است. پزشکی قانونی و هیئت ۶ نفره و ۱۰ نفره هستند و مینشینند و دوربین مدار بسته در آنجا هست.
منصوریان گفت: فدراسیون ووشو خیلی سریع بیانیهای صادر کرد تا خودش را مبرا از این حمله کند و معلوم است که بیانیهای علیه خودش نمینویسد. این موضوع در دادگاه مشخص میشود که آیا رئیس فدراسیون ووشو با چاقو به من حمله کرده است یا نه!
او درباره اینکه ویدیویی از حمله شهربانو منصوریان به دوربین مدار بسته فدراسیون ووشو گفت: شهربانو میخواست ببیند که دکمه ورود به اتاق فدراسیون ووشو کدام است و به دوربین فدراسیون ووشو هم حمله هم کرد تا به اتاق رئیس فدراسیون راه یابد. همه درگیری شهربانو با رئیس فدراسیون ووشو را میدانند، اما اینکه یک دفعه صدیقی با چاقو به کسی که دارد میانجیگری میکند حمله میکند این قشنگ نیست و من فقط هدفم جدا کردن این ۲ نفر بود و اینها چندین پرونده علیه یکدیگر دارند، اما متاسفانه من چاقو خوردم.
منصوریان درباره شکایت کیفری رئیس فدراسیون ووشو از او و خواهرش شهربانو بیان کرد: بله هر ۲ طرف شکایت میکنند و من هم شکایت کیفری میکنم. در ابتدا من به ۱۱۰ زنگ زدم و شکایت کردم. قطعا زد و خورد و درگیری بوده و باید به دادگاه برویم تا ببینیم حق با چه کسی بوده است.
منصوریان درباره اینکه خواهرش سهیلا از تیم ملی ووشو حذف شده است، گفت: کارهای فنی ربطی به من ندارد. اگر فدراسیون ووشو میخواست سهیلا منصوریان به عنوان یک ورزشکار حرفهای در بازیهای آسیایی شرکت کند یک هفته قبل از مسابقات انتخابی محرومیتش را نمیبخشید. ما هم دنبال این نبودیم که محرومیت سهیلا تمام شود تا وارد مسابقات انتخابی شود. فدراسیون ووشو به سهیلا زنگ زد و از اول خواستند تا به فدراسیون برود تا او را ببخشند و از او خواستند تا نامهای هم بنویسد که من پشیمانم تا او را ببخشند. ورزشکاری که ۷ روز قبل از مسابقات انتخابی محرومیتش را میبخشند، اصلا نمیتواند آمادگی کامل داشته باشد و از لحاظ روحی و روانی هم آماده نیست. بعد خواهرم شهربانو هم محرومش کرده بودند. فدراسیون ووشو تنها آکادمی تخصصی ووشو هست و تصور کنید که او نمیتوانسته در سکوی فدراسیون ووشو تمرین کند، چون تا یک هفته قبل از مسابقات انتخابی محروم بوده است و از آن فضا نمیتوانسته استفاده کند چرا که تمرینات ما در فدراسیون ووشو است. قبل از مسابقات انتخابی که هفتم خردادماه بوده است، سهیلا را یکم خرداد ماه بخشیدند. برای اینکه زمان کمی تا مسابقه انتخابی مانده بود فدراسیون ووشو مسابقات انتخابی آقایان را با خانمها جدا کرد و این مسابقات را در ۱۴ خرداد ماه برای خانمها گذاشتند
او در پایان گفت: اینها نقشه و برنامه داشتند تا سهیلا را در فضای ناعادلانهای بیاورند تا این اتفاقات رخ بدهد و حق خوری هم شد و سهیلا را حذفش کردند. البته مهم نیست و آنچه اهمیت دارد این است که یک رئیس فدراسیون ووشو نباید با چاقو به ورزشکاری که ۲۰ سال در ووشو زحمت کشیده، حمله کند. زمانی که دکتر علی نژاد کلنگ فدراسیون ووشو را زد، من در آنجا بودم و اینکه صدیقی رئیس فدراسیون ووشو میآید و با چاقو به من حمله میکند این کار قشنگ نیست.