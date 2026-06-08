باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم ابراهیمی در گفتوگو با خبرنکار ما، با اشاره به وضعیت زندانیان جرایم غیرعمد در استان فارس اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ نفر از محکومان مالی و جرایم غیرعمد در زندانهای استان نگهداری میشوند که بخش عمدهای از آنان به دلیل بدهیهای مالی، مهریه، نفقه، ضمانتهای مالی و پیامدهای ناشی از نوسانات اقتصادی روانه زندان شدهاند.
او افزود: ستاد دیه استان به صورت مستمر از خیران و نیکوکاران برای مشارکت در آزادی این افراد دعوت میکند و پس از بررسی پروندهها و احراز شرایط متقاضیان، با بهرهگیری از ظرفیت کمکهای مردمی، تسهیلات بانکی، پذیرش اعسار و همچنین جلب رضایت شکات، زمینه آزادی زندانیان واجد شرایط را فراهم میکند.
مدیرکل زندانهای فارس با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان کمک مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جذب شده است، گفت: این کمکها با مشارکت خیران استان و حمایت ستاد دیه کشور تأمین شده و در نتیجه آن تاکنون بیش از ۲۶۰ زندانی مالی از زندانهای فارس آزاد شده و به آغوش خانوادههای خود بازگشتهاند.
ابراهیمی با تأکید بر اینکه بسیاری از محکومان مالی مرتکب جرم کیفری نشدهاند، خاطرنشان کرد: این افراد صرفاً به دلیل بدهی مالی در زندان به سر میبرند و ادامه حبس آنان نه تنها کمکی به جبران بدهیها نمیکند، بلکه خانوادههایشان را نیز با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری مواجه میسازد.
او از خیران خواست همچون گذشته در آزادی زندانیان مشارکت داشته باشند و افزود: هر میزان کمک مردمی میتواند در بازگشت یک سرپرست خانواده به کانون خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی مؤثر باشد.
مدیرکل زندانهای فارس همچنین درباره زندانیان محکوم به قصاص گفت: برای این دسته از زندانیان نیز با استفاده از ظرفیت ریشسفیدان، بزرگان طوایف، خادمان حرمهای مطهر، مددکاران اجتماعی و شوراهای حل اختلاف مستقر در زندانها، جلسات متعدد صلح و سازش برگزار میشود که در بسیاری از موارد به اخذ رضایت اولیای دم و گذشت شکات منجر شده است.
او با اشاره به حمایت از خانواده زندانیان بیان کرد: رسیدگی به وضعیت خانوادههای زندانیان یکی از مأموریتهای مهم سازمان زندانها است و در این راستا با همکاری انجمنهای حمایت از زندانیان، کمیته امداد، بهزیستی، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای مرتبط، خدمات متنوعی در حوزههای معیشتی، درمانی، آموزشی، اشتغال و مشاوره ارائه میشود.
ابراهیمی ادامه داد: حمایت از تحصیل فرزندان زندانیان، ارائه مشاورههای تخصصی، معرفی خانوادهها به کارآفرینان برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به تأمین نیازهای اساسی آنان از جمله برنامههایی است که برای کاهش آسیبهای ناشی از غیبت سرپرست خانواده دنبال میشود.
او با اشاره به برنامههای اشتغال و مهارتآموزی زندانیان گفت: بیش از ۵۵ درصد زندانیان استان در کارگاههای تولیدی داخل زندان مشغول به کار هستند و از این طریق ضمن کسب درآمد، از خانوادههای خود نیز حمایت میکنند.
مدیرکل زندانهای فارس افزود: سال گذشته با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفهای، جهاد کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، بیش از هفت هزار گواهینامه مهارتی برای زندانیان صادر شد تا پس از آزادی بتوانند با استفاده از تسهیلات حمایتی، کسبوکار خود را راهاندازی کرده و زندگی مستقلی داشته باشند.
او با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت کیفری زندانهای استان را محکومان جرایم مواد مخدر و سرقت تشکیل میدهند، گفت: سازمان زندانها علاوه بر مأموریت تأمینی، رسالت اصلاحی و تربیتی نیز بر عهده دارد و در این راستا برنامههای گسترده آموزشی، فرهنگی، سوادآموزی، حرفهآموزی و توانمندسازی در زندانهای استان اجرا میشود.
ابراهیمی در پایان تأکید کرد: نگاه سازمان زندانها به زندانیان مبتنی بر حفظ کرامت انسانی است و تلاش میشود با اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی، زمینه بازگشت سالم، مسئولانه و موفق آنان به جامعه فراهم شود.