دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: با احتساب نیاز ماهانه شکر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتن کسری نیاز کشور تا پایان تابستان باید وارد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مریم قوام معنوی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: با افزایش تقاضا در پیک مصرف از اوایل تیرماه پیش بینی می شود که توزیع شکر با چالش روبرو شود که‌ در حال برنامه‌ریزی برای رفع این کمبود هستیم.

قوام معنوی مصرف ماهانه شکر را ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن اعلام کرد و افزود:پیش بینی می‌شود با رسیدن به پیک برداشت میزان مصرف ماهانه شکر به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن برسد.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با بیان اینکه سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر در کشور مصرف می شود، گفت: با احتساب تولید داخل، یک میلیون تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود بنابراین باید تا پایان تابستان ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان شکر باید وارد شود.

وی ادامه داد: با توجه به قدرت خرید خانوار، رقم کالابرگ هرچه سریع‌تر باید افزایش یابد تا خانوارها در تامین مایحتاج کالاهای اساسی مشکلی نداشته باشند.

قوام معنوی با بیان اینکه قیمت شکر تغییری نداشته است، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو شکر برای مصرف کننده ۱۲۵ هزار تومان است.