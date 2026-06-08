وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از انهدام چهار هسته عملیاتی گروهک‌های تروریستی در سیستان و بلوچستان با دستگیری ۱۹ تروریست، کشته‌شدن ۵ نفر از آنان و کشف سلاح و مواد منفجره متعدد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: «به استحضار ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند با مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، ۵ نفر از عوامل هسته‌های عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریستی-تکفیری و یک تیم اشرار در جنوب شرق کشور به هلاکت رسیده و ۱۹ تروریست بازداشت شدند. در جریان این سلسله عملیات‌ها، یک سرباز گمنام امام زمان (عج) با انفجار انتحاری یکی از تروریست‌ها به شهادت رسیده و یک نفر دیگر مجروح شد.

خلاصه موارد اشاره شده به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱. هسته عملیاتی یک گروهک تروریستی-تکفیری فعال در جنوب‌شرق کشور که قصد اقدام تروریستی در عمق کشور را داشت، با هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارات‌کل اطلاعات استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد و سمنان، در دشت دامغان غافلگیر شده و سه تن از اعضای این گروهک تروریستی دستگیر شدند.

از مخفیگاه تروریست‌ها در شهر زاهدان، بیش از بیست سازه انفجاری که برای انجام سلسله عملیات‌های خرابکارانه در نقاط مختلف کشور آماده شده بود، با همکاری نیرو‌های جان برکف فراجا کشف و ضبط گردید.

دو تن دیگر از عناصر گروهک مذکور نیز در مخفیگاه خود در استان سیستان و بلوچستان به دام افتادند.

تروریست‌های دستگیرشده دوره‌های آموزش بمب‌سازی را در یکی از کشور‌های همسایه گذرانده و برای انجام سلسله اقدامات تروریستی وارد کشور شده بودند.

۲- هلاکت سرباند ناامنی‌ها و دستگیری سه نفر از اعضای باند شرارت در جنوب استان و کشف و ضبط سلاح و مهمات مربوطه.

در پی اقدام اطلاعاتی و عملیاتی مشترک توسط سربازان‌گمنام امام زمان (عج) و غیورمردان فراجای استان، شرور سابقه‌دار بنام ایرج بامری به هلاکت رسیده و سه نفر از اعضای باند دستگیر شدند.

۳- انهدام سه هسته عملیاتی مترصد گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی در جنوب شرق کشور.

طی سلسله عملیات‌های پیش‌دستانه‌ی سربازان‌گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، سه هسته‌ی سازمان‌یافته و مترصد گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، یازده نفر از عناصر عملیاتی و پشتیبانی این هسته‌ها بازداشت شدند.

این مزدوران که تحت پوشش گروهک‌های تروریستی تکفیری مستقر در منطقه فعالیت می‌کردند، در پوشش‌های مختلف وارد کشور شده و ماموریت اجرای عملیات انفجاری، ترور و ایجاد ناامنی در حوزه شهرستان‌های جنوب استان سیستان و بلوچستان، جمع‌آوری اطلاعات زیرساخت‌ها و مراکز اقتصادی بندر چابهار را برعهده داشتند.

از این مزدوران مقادیر قابل توجهی سلاح‌های سبک (انواع کلت کمری) و نیمه‌سنگین (دوشکا)، تجهیزات انفجاری، ادوات عملیاتی و... کشف و ضبط گردید.

تعدادی از مزدوران بازداشت شده از اتباع بیگانه هستند که پس از جذب در گروهک‌های تکفیری و گذراندن دوره‌های آموزش نظامی و خرابکاری در کشور‌های همسایه، با هدف اجرای ماموریت‌های ضدبشری تروریستی همزمان با جنگ تحمیلی سوم وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده بودند.

۴. به هلاکت رسیدن ۴ نفر از اعضای هسته گروهک‌های تروریستی-تکفیری در کمین سربازان گمنام امام زمان (عج).

به‌دنبال دریافت اطلاعات مردمی مبنی بر تلاش یک تیم عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریستی-تکفیری در منطقه مرزی شهرستان سراوان برای ورود به کشور، این تیم تروریستی در بامداد ۱۷ خرداد در کمین سربازان گمنام امام زمان (عج) و رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گرفتار و تمامی ۴ تروریست این هسته‌ی عملیاتی وارداتی به هلاکت رسیدند.

در این عملیات یکی از تروریست‌ها اقدام به انفجار جلیقه انتحاری خود نمود که متاسفانه یکی از سربازان گمنام امام زمان (عج) به شهادت رسیده و یک نفر دیگر مجروح شد.

از این تروریست‌های وارداتی مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف شد از جمله:

_ دو قبضه سلاح کلاشینکوف بهمراه یک نارنجک‌انداز

_ یک قبضه سلاح M ۱۶ با دوربین دید در شب

_ یک قبضه سلاح M ۴

_ چندین خشاب کلاشینکوف، M ۴ و M ۱۶

_ جلیقه‌های انتحاری آماده انفجار

_ مقادیر زیادی فتیله انفجاری و الکترونیکی

_ مدار الکتریکی جهت سازه‌های انفجاری با قابلیت تعیین زمان انفجار

_ چندین کلت کمری

_ یک دستگاه ماهواره استارلینگ

_ تعدادی نارنجک تفنگی، دستی و نارنجک دست‌ساز

_ تعدادی دستبند فلزی

_ مدارک هویتی کشور‌های همسایه

در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم بزرگوار برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات (۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja ۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.»

برچسب ها: وزارت اطلاعات ، گروه های ترویستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خدا قوت به نیروهای اطلاعاتی ورزمی و امنیتی و تمامی دست اندر کاران دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی فقط ملت دعای خیر وسلامتی وطول عمر وپیروزی برایتان دارند(با حضوردرخیابانها شبها وروزها درمیدان پشتیبانی خودمان را اعلام میکنیم )
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
مردم اشد مجازات را بلافاصله خواهان هستند لحظه ای درنگ جایز نیست
یک فکر ریشه‌ای انجام بشه تا چه زمانی باید ملت ایران قربانی این جماعت حیوان بشه ریشه‌ای عمل کنید سیم خاردار وووو اگر شده تمام نیروهای مسلح وبسیج دراین منطقه برای هزار سال زندگی کنند بلید این مسله جمع شود
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دمتون‌گرم. نفس خائن و مزدور رو بگیرید
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بگیرشون که خوب می گیری. هر چی پلید و کثیف و خبیث است باید گرفتار شود
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
چرا اینقدر مرز ایران با پاکستان پر خطره .
دولتمردان پاکستان اگر توانایی دارند جلوی این اشرار مرزی خودرا کنترل کنند که کشور ما به دردسر نیوفته ....میانجیگری پیشکش خودشون .
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۹
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