اداره کل هواشناسی استان تهران از وقوع رگبار و رعدوبرق در شمال و وزش باد شدید و گاهی گردوخاک در نیمه جنوبی و غربی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برپایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران، صاف تا کمی ابری و در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

تا اواخر وقت امروز (۱۸ خرداد) در سطح استان به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید و گاهی گردوخاک مورد انتظار است. طی این مدت، در بخش‌های شمالی استان به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها، رشد ابر و گاهی رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. 

روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه (۱۹ تا ۲۱ خرداد) در پاره‌ای مناطق به‌ویژه در ارتفاعات بالادست، گاهی رگبار ورعدوبرق پراکنده مورد انتظار است. 

آسمان تهران، سه‌شنبه (۱۹ خرداد) کمی ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد، گاهی بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعدوبرق با بیشینه و کمینه دمای ۳۴ و ۲۱ درجه سانتیگراد و چهارشنبه (۲۰ خرداد) صاف تا قسمتی ابری و در بعدازظهر افزایش باد با بیش‌ترین و کم‌ترین دمای ۳۵ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: رگبار باران ، باد شدید
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بارونش مال بالاست خاکش برای ما این پایین
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
کاش زمستونا باد شدید بیاد تا از شر آلودگی هوا نجات پیدا کنیم
۰
۳
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