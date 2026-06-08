باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه با اشاره به شرایط ویژه و حساس کشور، بر اهمیت توسعه فناوریهای بومی، ارتقای امنیت سایبری و بازگرداندن پژوهشگاه به جایگاه تأثیرگذار خود در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید کرد.
وی در آغاز سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، بهویژه افرادی که جان خود را در راه ایران فدا کردهاند، اظهار داشت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیش از ۵۵ سال سابقه فعالیت، در دورههای مختلف نقش مهمی در پیشبرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ایفا کرده است.
به گفته وی، این مجموعه در سالهای اخیر نیز بهویژه در حوزههای راهبردی و امنیتی از توان علمی و نیروی انسانی متخصص لازم برای بومیسازی فناوریهای مورد نیاز کشور برخوردار بوده و همچنان این ظرفیت را حفظ کرده است.
شیخی با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: برخلاف برخی بخشها که محدودیتهای زیرساختی امکان رقابت در سطح جهانی را کاهش میدهد، در حوزه فناوری، توان علمی و تخصصی کشور این فرصت را فراهم کرده است که ایران بتواند جایگاهی بسیار فراتر از وضعیت کنونی خود به دست آورد.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین امنیت سایبری را یکی از موضوعات راهبردی کشور دانست و تصریح کرد: در حوزههایی که با امنیت ملی ارتباط مستقیم دارند، اتکا به فناوریهای خارجی نمیتواند راهکار مطمئنی باشد و بومیسازی این فناوریها یک ضرورت اجتنابناپذیر است، نه صرفاً یک انتخاب.
وی ادامه داد: ماهیت جنگها در جهان امروز تغییر کرده و تقابلها تنها به عرصههای زمینی، دریایی و هوایی محدود نیست. بخش قابل توجهی از این رویاروییها در فضای سایبری جریان دارد و به همین دلیل، تقویت زیرساختهای بومی و افزایش توانمندیهای کشور در این حوزه باید با رویکردی راهبردی و دقیق دنبال شود.
شیخی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اینترنت و محدودیتهای اعمالشده در این حوزه پرداخت و گفت: نسبت به نحوه اعمال برخی محدودیتها و قطع اینترنت انتقاداتی مطرح شده است.
وی افزود که دیدگاه وزارت ارتباطات در این زمینه با آنچه در عمل رخ داده، یکسان نبوده و وزیر ارتباطات نیز در مقاطع مختلف مواضع وزارتخانه را درباره این موضوع اعلام و تشریح کرده است.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با اشاره به نقش مهم رسانهها در جامعه اظهار داشت: رسانهها میتوانند در ایجاد امید و انگیزه، بهویژه در میان نسل جوان و توانمند کشور، نقش مؤثری ایفا کنند.
وی تأکید کرد که اطلاعرسانی دقیق، مسئولانه و حرفهای درباره ظرفیتها و دستاوردهای علمی و فناوری کشور، میتواند به تبیین صحیح توانمندیهای داخلی در افکار عمومی کمک کند.
به گفته شیخی، توجه به پیشرفتهای داخلی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، زمینه افزایش انگیزه نخبگان و جوانان برای مشارکت فعالتر در مسیر توسعه فناوریهای بومی و پیشرفت کشور را فراهم خواهد کرد.