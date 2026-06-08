باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حمیدرضا جلایر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور از مرز ۶ هزار مگاوات عبور کرده و استان فارس به دلیل سرعت بالا در احداث و اتصال این نیروگاه‌ها به شبکه برق سراسری، به عنوان استان سرآمد کشور معرفی شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس اعلام کرد: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از استان فارس به دلیل عملکرد موفق در راه‌اندازی و اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه برق ملی تقدیر کرده است.

او با اشاره به اینکه راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی مانند احداث شبکه‌های مواصلاتی و نصب ترانس‌های توزیع است، افزود: اجرای این فرآیند در استان فارس با سرعت و چابکی قابل توجهی انجام شد که همین موضوع باعث شد فارس در این حوزه در سطح کشور پیشرو شناخته شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی را عامل اصلی این موفقیت دانست و گفت: در شرایط عادی اجرای چنین پروژه‌هایی زمان‌بر است، اما همدلی و همراهی دستگاه‌های مختلف روند اجرای طرح‌ها را تسریع کرد.

جلایر با اشاره به مزایای نیروگاه‌های خورشیدی بیان کرد: این نیروگاه‌ها علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، آثار مثبت زیست‌محیطی و اقتصادی نیز دارند؛ به‌گونه‌ای که با کاهش انتشار دی‌اکسید کربن که معادل کاشت هزاران درخت است و همچنین کاهش مصرف آب نسبت به نیروگاه‌های متداول، به حفظ منابع طبیعی و اقتصاد کشور کمک می‌کنند.

او خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده است تا پیش از رسیدن به ایام اوج مصرف برق، حدود ۷ هزار مگاوات دیگر به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور افزوده شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس با اشاره به وضعیت مناسب بارش‌ها در پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ و بهار امسال گفت: بارندگی‌های مناسب و وقوع سیلاب‌ها موجب افزایش ظرفیت سد‌ها شده و در نتیجه امکان بهره‌گیری بیشتر از نیروگاه‌های برق‌آبی در تابستان فراهم شده است.

جلایر ادامه داد: همچنین دمای هوا نسبت به سال گذشته معتدل‌تر بوده و همین عوامل باعث شده مدیریت شبکه برق در نیمه خرداد امسال با چالش کمتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه باشد.

او در عین حال هشدار داد: با وجود شرایط مطلوب فعلی، احتمال بروز مضیقه در تامین برق در ماه‌های تیر و مرداد که اوج مصرف محسوب می‌شود وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس میزان همکاری مشترکان را در عبور از دوره اوج مصرف تعیین‌کننده دانست و از ارائه مشوق‌هایی برای مدیریت مصرف خبر داد.

جلایر گفت: کشاورزانی که در ساعات اوج مصرف برق از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶ به مدت پنج ساعت چاه‌های خود را خاموش کنند، برای ۱۹ ساعت باقیمانده شبانه‌روز از بخشودگی کامل قبوض برق برخوردار خواهند شد.

او افزود: صنایع نیز در صورت جابه‌جایی ساعت کاری کارگران، تا سقف ۲۰ درصد از تعرفه برق خود مشمول بخشودگی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس با اشاره به طرح نصب پنل‌های خورشیدی بر بام ادارات استان گفت: اقدامات اولیه این طرح انجام شده، اما اجرای کامل آن همچنان نیازمند پیگیری و تکمیل است.

جلایر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارت‌های وارد شده به شبکه برق استان در جریان جنگ تحمیلی اظهار کرد: شبکه‌های برق فارس در این حادثه حدود ۲۱۰ میلیارد تومان خسارت دید، اما عملیات بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و مشترکان مناطق آسیب‌دیده با قطعی برق مواجه نشدند.

او همچنین نسبت به استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز در منازل هشدار داد و گفت: این دستگاه‌ها علاوه بر مصرف بالای برق و وارد کردن فشار به شبکه توزیع، به دلیل تولید گرمای زیاد در برخی موارد موجب آتش‌سوزی در منازل شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس از رسانه‌ها خواست در زمینه آگاه‌سازی عمومی درباره خطرات استفاده غیرمجاز از ماینر‌ها همکاری کنند.

جلایر همچنین تاکید کرد: تاکنون هیچ برنامه‌ای برای اعمال خاموشی در بخش خانگی استان فارس در نظر گرفته نشده است.

در ادامه این نشست، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: حدود ۸۵ درصد مشترکان برق را بخش خانگی و تجاری تشکیل می‌دهند و وزارت نیرو برای مدیریت مصرف در این بخش، پویش‌های مختلفی را در سطح کشور اجرا کرده است.

محمدحسین زارعی با اشاره به بررسی‌های انجام شده افزود: مطالعات نشان می‌دهد نقش اصلی مدیریت مصرف در منازل بر عهده زنان خانه‌دار و کودکان است، از همین رو پویش «سفیران بهینه‌سازی انرژی» با هدف فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی این گروه‌ها در سطح کشور اجرا می‌شود.

او پویش «۲۵ درجه» را از دیگر برنامه‌های وزارت نیرو عنوان کرد و گفت: این پویش با هدف کنترل بار سرمایشی و اصلاح الگوی مصرف برق با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در حال اجراست.

زارعی همچنین از اجرای طرح ملی «مهتاب» خبر داد و افزود: این طرح به صورت هفتگی در سراسر کشور اجرا می‌شود و هدف آن شناسایی و اصلاح مصارف نامتعارف برق از جمله استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز و روشنایی‌های پرمصرف در مراکز تجاری و اداری است.