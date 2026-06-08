باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه دانش پژوهان جوان با صدور اطلاعیه ای زمان برگزاری آزمون‌های مرحله دوم المپیادهای علمی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در آزمون‌های مرحله دوم المپیادهای علمی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ می‌رساند؛ پیرو برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط باشگاه دانش‌پژوهان جوان در خصوص زمان‌بندی برگزاری آزمون‌های مرحله دوم المپیادهای علمی کشور، پیشنهاد برگزاری آزمون‌ها در تاریخ‌های زیر برای تأیید نهایی به «مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش» ارائه شده است.

۳۱ خرداد

۱ تیر

۲ تیر

ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبان گرامی، زمان دریافت کارت ورود به جلسه متعاقباً از طریق سایت رسمی باشگاه دانش‌پژوهان جوان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برای دیدن جزئیات برگزاری آزمون های مرحله ی دوم المپیادهای علمی کشور سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اینجا کلیک کنید.