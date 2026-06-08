باشگاه دانش پژوهان جوان با صدور اطلاعیه‌ای زمان برگزاری آزمون‌های مرحله دوم المپیاد‌های علمی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه دانش پژوهان جوان با صدور اطلاعیه ای زمان برگزاری آزمون‌های مرحله دوم المپیادهای علمی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در آزمون‌های مرحله دوم المپیادهای علمی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ می‌رساند؛ پیرو برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط باشگاه دانش‌پژوهان جوان در خصوص زمان‌بندی برگزاری آزمون‌های مرحله دوم المپیادهای علمی کشور، پیشنهاد برگزاری آزمون‌ها در تاریخ‌های زیر برای تأیید نهایی به «مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش» ارائه شده است.

۳۱ خرداد 

۱ تیر 

۲ تیر 

ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبان گرامی، زمان دریافت کارت ورود به جلسه متعاقباً از طریق سایت رسمی باشگاه دانش‌پژوهان جوان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برای دیدن جزئیات برگزاری آزمون های مرحله ی دوم المپیادهای علمی کشور سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اینجا کلیک کنید.

برچسب ها: المپیاد دانش آموزی ، استعداد درخشان
خبرهای مرتبط
بازگشت وزنه‌برداری به مسابقات مدارس با امضای تفاهم‌نامه با آموزش و پرورش
آغاز ثبت‌نام المپیادهای علمی دانش‌آموزی
توضیحات معاون علمی درباره دیدار نخبگان با رهبر معظم انقلاب+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زمان دریافت کارت آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی اعلام شد
مکالمات تلفن ثابت به ثابت رایگان شد؛ دریافت هزینه نگهداری خطوط از ابتدای خرداد
یک ادویه رایج که خلق و خو و کیفیت خواب زنان را بهبود می‌بخشد
آیا می‌توان میزان نیترات هر میوه را از شکل آن تشخیص داد؟
هشدار کارشناسان در مورد یک آسیب‌پذیری امنیتی حیاتی در شبکه‌های مجازی
نسخه وزیر بهداشت برای جبران قیمت دارو/ نامه به «قالیباف» درباره بودجه بیمه‌ها
آمادگی شیائومی برای عرضه یکی از بهترین گوشی‌های خود
استعمال گاز خنده در بارداری باعث سقط جنین می‌شود
۸۵ قلم داروی ضروری در کمبود/ افزایش دارو‌های با موجودی زیر ۳ ماه
تصمیم چک برای ارسال اولین فضانورد خود به ایستگاه بین المللی فضایی
آخرین اخبار
اجرای ۱۹۰۰ پروژه پژوهشی در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز
تامین دارو‌های استراتژیک با اولویت تولید داخل + فیلم
فناوری‌های نقشه‌برداری مغز امکان تصویربرداری از فرآیندهای شناختی انسان را فراهم کرده‌اند
مرکز ملی فضای مجازی ادعای وزیر ارتباطات درباره مصوبه ۳۲ بندی را تکذیب کرد
مکالمات تلفن ثابت به ثابت رایگان شد؛ دریافت هزینه نگهداری خطوط از ابتدای خرداد
زمان دریافت کارت آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی اعلام شد
رکوردشکنی اسپیس ایکس در استفاده مجدد از موشک با سی و پنجمین پرتاب و فرود 
نسخه وزیر بهداشت برای جبران قیمت دارو/ نامه به «قالیباف» درباره بودجه بیمه‌ها
آیا می‌توان میزان نیترات هر میوه را از شکل آن تشخیص داد؟
۸۵ قلم داروی ضروری در کمبود/ افزایش دارو‌های با موجودی زیر ۳ ماه
تصمیم چک برای ارسال اولین فضانورد خود به ایستگاه بین المللی فضایی
هشدار کارشناسان در مورد یک آسیب‌پذیری امنیتی حیاتی در شبکه‌های مجازی
تردید کارشناسان در مورد امکان فرود آرتمیس ۴ بر روی ماه در سال ۲۰۲۸
یک ادویه رایج که خلق و خو و کیفیت خواب زنان را بهبود می‌بخشد
آمادگی شیائومی برای عرضه یکی از بهترین گوشی‌های خود
لزوم بازنگری در نظام قیمت‌گذاری دارو
استعمال گاز خنده در بارداری باعث سقط جنین می‌شود
هشدار اساتید دانشگاه نسبت به کاهش درک دانشجویان به دلیل استفاده زیاد از هوش مصنوعی
کشف یک علت غیرمنتظره برای پوسیدگی دندان و بیماری لثه
امتحانات مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها حضوری است
سهمیه جنگ در کنکور ۱۴۰۵ قطعی شد
چگونگی ترمیم نمره سوابق تحصیلی اعلام شد