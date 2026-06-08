باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - پرویز امجدی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در سومین نشست کارگروه فنی تعیین حداقل ابعاد اقتصادی واحدهای تولیدی در بخش‌های زراعت و باغبانی گفت: شناسنامه‌دار کردن واحدهای تولیدی از طریق صدور پروانه کسب کشاورزی، نخستین گام برای استقرار سامانه جامع اطلاعاتی محصولات کشاورزی است؛ سامانه‌ای که در آن تمامی مراحل تولید از مزرعه تا بازار ثبت و قابل ردیابی خواهد بود.

وی افزود: در این سامانه اطلاعاتی همچون مشخصات تولیدکننده، موقعیت مکانی تولید، روش‌های زراعی، نوع محصول و زمان دقیق کاشت تا برداشت ثبت می‌شود که این امر علاوه بر ایجاد شفافیت آماری، امکان ردیابی کامل زنجیره تولید را برای نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر فراهم می‌کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: با نهایی شدن این شاخص‌ها، واحدهای تولیدی بر اساس استانداردهای کارشناسی ساماندهی می‌شوند و این روند زمینه حرکت از کشاورزی سنتی به سمت حکمرانی داده‌محور را فراهم می‌کند؛ رویکردی که در نهایت به تقویت امنیت غذایی، نظارت دقیق‌تر بر کیفیت محصولات و ارائه خدمات هدفمند به بهره‌برداران واقعی بخش کشاورزی منجر خواهد شد.

در این نشست که با حضور مدیران زراعت، باغبانی و ترویج استان برگزار شد، شاخص‌های فنی و حداقل ابعاد اقتصادی واحدهای کشاورزی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت تا ضمن تسهیل روند صدور پروانه کسب از سوی اتاق اصناف کشاورزی، شرایط لازم برای ثبت اطلاعات بهره‌برداران در سامانه جامع اطلاعاتی فراهم شود.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت، صدور پروانه کسب و شناسنامه باغی از جمله تکالیف مهم اتاق اصناف کشاورزی به شمار می‌رود که نقش مهمی در حرکت به سمت کشاورزی هوشمند و نظام‌مند در استان آذربایجان‌غربی خواهد داشت.