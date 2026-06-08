باشگاه خبرنگاران جوان- علی قلی‌زاده، هافبک ۳۰ ساله لخ پوزنان که حدود یک ماه پیش در جریان دیدار مقابل «موتور لوبلین» دچار مصدومیت شدید رباط صلیبی قدامی (ACL) شده بود، در تهران زانوی خود را به تیغ جراحی سپرد. این عمل توسط همان پزشکی انجام شد که در طول دوران حرفه‌ای، مدیریت سلامت این بازیکن را بر عهده داشته است.

قلی‌زاده هم‌اکنون مراحل اولیه ریکاوری خود را در «مرکز ملی ورزش» تهران دنبال می‌کند و با برنامه‌ای فشرده، تمرینات اختصاصی توانبخشی را پشت سر می‌گذارد. طبق پروتکل درمانی، او پس از سه ماه تمرینات اختصاصی در ایران، برای تکمیل روند درمان و بازگشت به میادین، به لهستان بازخواهد گشت تا زیر نظر کادر فنی و پزشکی باشگاه لخ پوزنان به شرایط مسابقه برسد.