کارشناس بازار سرمایه گفت: امروز ارزش معاملات حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رقم خورد و در نهایت نیز ۸۰ درصد بازار در محدوده منفی قرار داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: روند امروز بازار سرمایه در مجموع روندی منطقی بود و با توجه به شرایط حاکم بر بازار، تصمیم بر عدم تعطیلی بازار سرمایه نیز تصمیم درستی به نظر میرسد.
او افزود: به نوعی با اخباری که منتشر شد، عدم تعطیلی بازار سرمایه این چشمانداز را به سرمایهگذاران مخابره کرد که مگر در بدترین شرایط و در مواجهه با ریسکی که واقعاً غیرقابل پیشبینی باشد، امکان تعطیلی بازار سرمایه وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازار پس از بازگشایی اظهار کرد: بازار تقریباً در روزهای اخیر روزهای منفی را تجربه نکرده بود، اما برخی از سهام امروز واکنش بسیار قویای به اتفاقات شب گذشته نشان دادند. به اعتقاد من، این واکنش را میتوان هم ناشی از رشد بدون وقفهای دانست که بازار در این مدت تجربه کرده بود و هم ناشی از وقوع و تشدید دوباره ریسک ها.
او تصریح کرد: در کنار این عوامل، محدوده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نیز یک محدوده مقاومتی مهم برای بازار بود که امروز بازار به آن واکنش نشان داد و ماحصل این واکنش، به نوعی خروج ۷ هزار میلیارد تومان پول از بازار بود.
غفوری بیان کرد: امروز ارزش معاملات حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رقم خورد و در نهایت نیز ۸۰ درصد بازار در محدوده منفی قرار داشتند و تنها بخش کمی از نمادها در بازه مثبت معامله شدند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه بازار به محدوده ۴.۵ میلیون واحد رسیده بود، طی هفتههای اخیر روندی مثبت را تجربه کرده بود و همزمان نیز ریسک افزایش یافته بود، بنابراین رفتار امروز بازار، رفتاری منطقی ارزیابی میشود و افزایش ریسک نیز به این روند منفی دامن زد.