کارشناس بازار سرمایه گفت: امروز ارزش معاملات حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رقم خورد و در نهایت نیز ۸۰ درصد بازار در محدوده منفی قرار داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: روند امروز بازار سرمایه در مجموع روندی منطقی بود و با توجه به شرایط حاکم بر بازار، تصمیم بر عدم تعطیلی بازار سرمایه نیز تصمیم درستی به نظر می‌رسد.

او افزود:  به نوعی با اخباری که منتشر شد، عدم تعطیلی بازار سرمایه این چشم‌انداز را به سرمایه‌گذاران مخابره کرد که مگر در بدترین شرایط و در مواجهه با ریسکی که واقعاً غیرقابل پیش‌بینی باشد، امکان تعطیلی بازار سرمایه وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازار پس از بازگشایی اظهار کرد: بازار تقریباً در روز‌های اخیر روز‌های منفی را تجربه نکرده بود، اما برخی از سهام امروز واکنش بسیار قوی‌ای به اتفاقات شب گذشته نشان دادند. به اعتقاد من، این واکنش را می‌توان هم ناشی از رشد بدون وقفه‌ای دانست که بازار در این مدت تجربه کرده بود و هم ناشی از وقوع و تشدید دوباره ریسک ها.

او تصریح کرد: در کنار این عوامل، محدوده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نیز یک محدوده مقاومتی مهم برای بازار بود که امروز بازار به آن واکنش نشان داد و ماحصل این واکنش، به نوعی خروج ۷ هزار میلیارد تومان پول از بازار بود.

غفوری بیان کرد: امروز ارزش معاملات حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رقم خورد و در نهایت نیز ۸۰ درصد بازار در محدوده منفی قرار داشتند و تنها بخش کمی از نماد‌ها در بازه مثبت معامله شدند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه بازار به محدوده ۴.۵ میلیون واحد رسیده بود، طی هفته‌های اخیر روندی مثبت را تجربه کرده بود و همزمان نیز ریسک افزایش یافته بود، بنابراین رفتار امروز بازار، رفتاری منطقی ارزیابی می‌شود و افزایش ریسک نیز به این روند منفی دامن زد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
رشد ۱۱۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
سبدگردانی بهتر است یا انجام معاملات به صورت شخصی؟
شاخص کل بورس از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عبور کرد
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
کاهش ۶۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
بورس در یک قدمی کانال ۴.۵ میلیون واحدی/ رشد شاخص‌ها ادامه خواهد داشت؟
بورس باز است/ در صورت اتخاد تصمیمی جدید اطلاع‌رسانی خواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
ترخیص ۱۱ هزار خودرو طی دو ماهه ابتدای امسال از گمرکات کشور
آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی/ ۴ درخواست فعال در نوبت صدور موافقت اصولی
فرصت تازه برای تأمین برق پایدار صنایع/۳ هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دو ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد کرد
۲۲۸۰ میلیارد ریال خسارت جدید به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شد
آخرین اخبار
مستمری خرداد مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز شد
وزش باد شدید در نواحی شمال و شرق کشور طی ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران و شمال کشور/ تردد از چالوس به سمت جنوب ممنوع است
۱.۵ میلیارد دلار از واردات دارو و تجهیزات پزشکی در داخل تولید شد
افزایش ۳۶۱ درصدی استرداد مالیات فعالان اقتصادی
افتتاح حدود ۱۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تا دو ماه آینده
انجام ۱۰ پرواز «هما» برای بازگشت حجاج در ۲۰ خرداد
۲۲۸۰ میلیارد ریال خسارت جدید به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شد
تحقق عدالت آموزشی بدون تکیه بر فناوری ممکن نیست/ ۱۲۰ هزار دانش آموز مناطق کم برخوردار تحت پوشش قرار گرفتند
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
تقویت امنیت غذایی در کشور همزمان با برگزاری نمایشگاه/فرسایش خاک به ۲۰ تن در هکتار رسید
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دو ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
برنامه ای برای افزایش قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نداریم
سامانه جامع متمرکز ارزی رونمایی شد
پیشرفت ۴۰ درصدی فیزیکی واحد‌های نهضت ملی مسکن / آورده متقاضیان به ۴۶ همت رسید
۱۶ همت تسهیلات در حوزه زراعت و باغبانی پرداخت شد
آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی/ ۴ درخواست فعال در نوبت صدور موافقت اصولی
تجارت خارجی متوقف نمی‌شود/ شناسایی و کار روی مسیرهای جایگزین
فرصت تازه برای تأمین برق پایدار صنایع/۳ هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق
ترخیص ۱۱ هزار خودرو طی دو ماهه ابتدای امسال از گمرکات کشور
رونق بنادر کشور در گرو هوشمندسازی
رشد ۳۳ درصدی واردات از مجموعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا
سال گذشته حدود ۴.۸ میلیارد دلار واردات از کشور‌های عضو اوراسیا داشتیم/ کریدور سبز برای محصولات کشاورزی در دستور کار است
رشد ۲۲ درصدی حجم تجارت با موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شد
کاهش ۸۰ درصدی معاملات مسکن در پایتخت