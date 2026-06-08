باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نواف سلام، نخست وزیر لبنان، روز دوشنبه گفت: اسرائیل نزدیک به ۳۵۰۰ حمله هوایی انجام داده است.

آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده، درست پس از نیمه‌شب ۱۷ آوریل به اجرا درآمد و نیرو‌های اسرائیلی هنوز در عمق جنوب لبنان مستقر بودند. اگرچه این آتش‌بس تا حد زیادی حملات هوایی به بیروت و حومه آن را متوقف کرده است، اما نتوانسته است جنگ در جنوب لبنان را متوقف کند.

سلام در نظراتی که پس از جلسه کابینه توسط دفترش در X منتشر شد، گفت که از ۱۷ آوریل تا ۷ ژوئن، اسرائیل ۳۴۹۱ حمله هوایی، ۴۰۷ تخریب کنترل‌شده و شش عملیات "خرد کردن" یا تخریب انجام داده است که باعث شده برخی از روستا‌ها در جنوبی‌ترین نوار لبنان کاملاً با خاک یکسان شوند.

سلام گفت که لبنان در تلاش برای حفظ آتش‌بس است، اما آخرین تشدید تنش باعث ایجاد موج‌های دیگری از آوارگی شده و توانایی لبنان را برای میزبانی از خانواده‌های فراری تحت فشار قرار داده است.

از زمان آغاز جنگ در ۲ مارس، بیش از ۱ میلیون نفر - یک پنجم جمعیت لبنان - در اثر حملات اسرائیل و هشدار‌های تخلیه در سراسر لبنان آواره شده‌اند.

روز یکشنبه، اسرائیل با نقض آتش بس حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داد در پاسخ، ایران نیز شمال اراضی اشغالی را بمباران کرد.

منبع: رویترز