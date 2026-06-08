باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در سومین روز از هفته صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی، «سرای صنایع‌دستی گمرک» با هدف ایجاد فضایی برای تولید، عرضه و ارتباط مستقیم هنرمندان با بازار هنر، در بافت تاریخی شیراز و در جوار بازار وکیل آغاز به کار کرد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس در آیین افتتاح این مجموعه گفت: سرای گمرک که از بزرگ‌ترین سرا‌های تاریخی شیراز به شمار می‌رود، تا پیش از این نیمه‌تعطیل بود و حجره‌های آن عمدتاً به‌عنوان انبار استفاده می‌شد.

مجید سلیمی افزود: این بنای تاریخی با همت دو تن از پیشکسوتان صنایع‌دستی، غلام فلاح‌پور استاد خاتم‌کاری و مرتضی سلیم، خریداری شده و فرآیند احیای طبقه فوقانی آن آغاز شده است.

او با اشاره به نقش بخش خصوصی در باززنده‌سازی بنا‌های تاریخی اظهار کرد: در گام نخست، بخشی از فضای این سرا که پیش‌تر کارگاه بود، با خلاقیت هنرمندان به سرای صنایع‌دستی تبدیل شده و هم‌اکنون پنج هنرمند برجسته، عمدتاً در رشته خاتم‌کاری، در این مکان فعالیت می‌کنند.

به گفته سلیمی، دو گالری تخصصی شامل گالری خاتم و گالری محصولات فاخر چوبی نیز در این مجموعه راه‌اندازی شده و هدف نهایی، تبدیل تمام طبقه بالایی سرا به مجموعه‌ای منسجم برای تولید، آموزش و ترویج صنایع‌دستی اصیل شیراز است.

وی تاکید کرد: احیای سرای گمرک می‌تواند به تقویت محور گردشگری زندیه و برنامه‌های توسعه گردشگری در قلب بافت تاریخی شیراز کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس نیز در این مراسم گفت: چند ماه پیش این سرا فضایی رها شده و بی‌روح بود، اما امروز با همت صنعتگران و همراهی مسئولان، دوباره جان گرفته است.

بهزاد مریدی این مرکز را گامی نو در مسیر تقویت اقتصاد صنایع‌دستی شیراز دانست و افزود: باید به اقتصاد هنر‌های سنتی توجه جدی شود تا جایگاه شیراز به‌عنوان جهانشهر فرهنگی تثبیت و تقویت شود.

در ادامه، غلام فلاح‌پور استاد دارای نشان درجه یک هنری در رشته خاتم‌کاری و مدیر سرای گمرک، پیوند میان هنر اصیل و صنعت گردشگری را برای پویایی اقتصاد شیراز ضروری دانست و گفت: این مجموعه با مشارکت هنرمندان و هیأت امنا از فضایی رها شده به محیطی هنری و پویا تبدیل شده است.

او افزود: با ریسک‌پذیری و تلاش جمعی، طبقات فوقانی سرا به روی گردشگران گشوده شد و این تجربه نشان داد هنر می‌تواند به فضا‌های متروک روح تازه‌ای ببخشد.

فلاح‌پور با تاکید بر ضرورت حمایت مستمر مسئولان خاطرنشان کرد: هنرمندان در کنار مدیران قرار دارند و برای اعتلای نام شیراز تلاش می‌کنند، اما تداوم این مسیر نیازمند همدلی و پشتیبانی متولیان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است.