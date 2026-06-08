قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) از توقف عملیات نیرو‌های مسلح کشورمان علیه رژیم صهیونیستی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی تجاوزات و شرارت‌های رژیم سفاک صهیونیستی در جنوب لبنان و منطقه ضاحیه که با حمایت آمریکای جنایتکار صورت گرفت، نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از مردم مظلوم لبنان، پاسخی دردناک به این رژیم دادند.

پاسخی که رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آن باید از آن درس عبرت گرفته باشند. 

بر این اساس، توقف عملیات نیرو‌های مسلح اعلام می‌گردد؛ اما تاکید می‌شود که در صورت تداوم تجاوزات و شرارت‌ها، از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود.

برچسب ها: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء ، نیروهای مسلح ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خود ترامپ امروز اعلام کرده یک بالگرد آمریکایی را زدند چرا رسانه ایران از زبان ترامپ اعلام می‌کنند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
حمله به لبنان قطع نشده
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دیگر فرصتی بهتر از این برای محواسرائیل پیدا نمی شود
۶
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ای کاش ادامه بدیم
۴
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۹:۱۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
درس عبرت نگرفته آمادگی حمله دراز مدت رو فعلا ندارد پس از توقف حمله ایران به بمباران لبنان همچنان ادامه می دهد
۴
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
جدی میفرمایید ؟
رژیم اسرائیل دقایقی قبل چند نقطه از جنوب لبنان از جمله مناطق «المعشوق»، «خریه الدویر»، «الخرایب»و «البرج شمالی» را هدف تجاوزات هوایی خود قرار داده است. منبع: ایرنا
۴
۳۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
پس خروج از مناطق اشغالی در چند جایی که اسرائیل تصرف کرده چی میشود خوب کار کردید متوقف کردید.
۷
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
باید اسرائیل از صحنه جهانی محو شود
۱۳
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
لبنان کشوری مستقل است به آنها چکار دارید؟
۳۴
۶۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ننگ بر وطن فروشان خائن بی تفکر
Iran (Islamic Republic of)
!!
۱۸:۵۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
متاسفانه ؛ خیلی نادونی !!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
یادتون باشه وقتی سوریه از دست رفت بلافاصله اسراییل تونست به ایران حمله کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
وقتی مشکلات داخلی رو نمی تونن حل کنن میخوان بگن مشکلات خارجی داریم حل می کنیم!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بگو داری از تلاویو پیام میذاری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
حالا که لبنان از دست نرفته بازم حمله کردن!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سوریه داره زندگیشو میکنه کجا از دس رفته فقط رئیسش عوض شده دیگه با ما هم سر و کاری نداره ی کشور مستقل مث بقیه
Iran (Islamic Republic of)
امیرعلی
۲۰:۴۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
اسرائیل کشوری مستقل است امریکا به اسرائیل چکار دارد؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
نمیدانم صد بار بهش گفتم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
جالبه همیشه شروع جنگ و پایان جنگ بدست آمریکا و اسرائیل بوده و هر وقت دلشون بخواد حمله میکنن و هر وقت عشقشون بکشه اعلام آتش بس میدن!
۳
۴۲
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۰:۵۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
آخرین حمله رو هم آنها انجام میدن خیلی آزار دهنده است آنقدر که وقتی ایران میزنه شاد میشیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
من گفتم دیگه اسرائیل تمام است. شما را به خدا این نجاست را از روی زمین بردارید.
و مسئولین: 10 شرط رهبری فقط باید ملاک باه و لاغیر
۱۳
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
میشه بگید چطو تموم تابحال چندتا مقام ارشد ازش کشته شده؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
با وساطت اقای ترامپ جنگ متوقف شد
۵
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
عجب!!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
این قابل قبول نیست باید تا نابودی اسرائیل توقفی در کار نباشد
۱۳
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
حتما منتظر بمون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
الان که لبنان رو داره بدتر میزنه
۶
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
الان اسرایل ترسید ؟ الان اسرایل ترسیدددد؟ بازدارنده بود ؟
۳
۳۸
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۱۲۳
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