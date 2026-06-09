پس از رسیدن تیم ملی به تیخوانا، گزارش‌ها از استقرار گسترده گارد ملی و استفاده از سگ‌های بمب‌یاب برای حفاظت از ملی‌پوشان خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان- پس از پشت سر گذاشتن حواشی متعدد و کارشکنی‌هایی که منجر به عدم صدور ویزای ۱۵ عضو هیئت اعزامی ایران شد، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از سفری طولانی و ۲۰ ساعته سرانجام به تیخوانا رسید. با این حال، سایت مکزیکی «DifCorrupcion» در گزارشی از زاویه‌ای متفاوت به این سفر نگریسته و پرده از اقداماتی برداشته که در لحظه ورود به چشم نیامد.

طبق این گزارش، برای انتقال ملی‌پوشان از فرودگاه، علاوه بر گشت‌زنی سگ‌های بمب‌یاب در اطراف اتوبوس و خودرو‌های اسکورت، حضور نیرو‌های امنیتی نزدیک به سه برابر استاندارد‌های معمول برای یک کاروان ورزشی بوده است. این گزارش می‌افزاید که عملیات حفاظت ویژه‌ای با مشارکت ۳۰۰ نیروی گارد ملی، ارتش و نیروی دریایی مکزیک برای تأمین امنیت استادیوم «کالینته» و هتل محل اقامت کاروان (ماریوت) آغاز شده است. رسانه‌های محلی ادعا کرده‌اند که این حجم از اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از هرگونه خرابکاری احتمالی با توجه به تنش‌های بین‌المللی انجام شده است. 

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برچسب ها: تیم ملی ، مکزیک
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