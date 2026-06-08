سخنگوی جمعیت هلال احمر از ۱۲ اصابت از شب گذشته تا کنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: از ساعت ۴ صبح بامداد امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه؛ کشور ما مورد حمله دشمن صهیونیستی قرار گرفت و جمعیت هلال احمر از همان ساعت نیز با تمامی مراکز و شعب در حالت آماده باش قرار گرفت.

وی افزود: ۱۱۰ هزار داوطلب تخصصی امدادونجات آمادگی خدمت دارند و در حال حاضر ۵ هزار نفر نیروی داوطلب آمادگی هرگونه امدادرسانی را دارند.

سخنگوی جمعیت هلال احمر ادامه داد: تا این لحظه ۱۲ اصابت در کشور به ثبت رسیده و نیرو‌های هلال احمر در این نقاط حضور پیدا کردند که خوشبختانه هیچ شهید و مصدومی به ثبت نرسیده و آماده باش هلال احمر ادامه دارد.