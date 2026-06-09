دبیر فدراسیون طیور تولید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ تن اعلام کرد و گفت: بنابر آمار ۱۰ درصد تولید تخم مرغ معادل ۳۰۰ تن در روز مازاد بر نیاز کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: با توجه به زیان تولیدکنندگان طی ماه های اخیر، مدیریتی مبنی بر حذف مرغ مازاد صورت گرفت که براین اساس جوجه ریزی نادرست ۱۴۰۳ به نحوی جبران شد، اما شرایط اقتصادی خانوار و کاهش مصرف در فصل گرما و در آستانه محرم منجر به کاهش قیمت تخم مرغ در بازار شد.

به گفته وی، متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۸۰ هزار تومان است که با احتساب قیمت تمام شده ۲۴۰ هزار تومان، مرغداران هر کیلو تخم مرغ را ۳۰ درصد کمتر عرضه می کنند.

طلاکش ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که در ۶ ماهه دوم قیمت تخم مرغ نزدیک واقعیت خواهد شد، اما بازهم آینده بازار به شرایط مصرف بستگی دارد. به طوریکه اگر دولت کالابرگ اصلاح نکند و مصرف منطقی نشود، ضربه مهلکی به صنعت مرغ تخم گذار وارد می شود.

دبیر فدراسیون طیور قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ فله ۴۲۰ تا ۵۰۰ هزارتومان و تخم مرغ شناسنامه دار ۴۹۰ هزار تومان اعلام کرد.

وی تولید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ تن اعلام کرد و افزود: بنابر آمار ۱۰ درصد تولید تخم مرغ معادل ۳۰۰ تن در روز مازاد بر نیاز کشور است که براین اساس ماهانه ۸ تا ۱۰ هزار تن تخم مرغ در راستای پایداری تولید باید صادر یا خرید حمایتی شود.

طلاکش درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: با توجه به شرایط تولید ۱۰ درصد تخم مرغ مازاد بر نیاز کشور است، اما در شرایط فعلی به سبب بحث گرما و کاهش مصرف در عراق و افغانستان صادرات چندان چشمگیر نیست.