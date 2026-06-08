شهروندخبرنگار ما فیلمی از شور و حال مردم انقلابی شهرستان صالح آباد استان همدان در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نود و نهمین تجمع خودجوش مردمی «میثاق با رهبر شهید و بیعت با رهبر معظم» با حضور حماسی و پرشور مردم ولایت‌مدار شهر صالح‌آباد برگزار شد. در این آیین معنوی، حجت‌الاسلام والمسلمین اباذر طالبی با تأکید بر افول قطعی جبهه کفر، از آمادگی کامل جبهه مقاومت برای اجرای فرامین ولایت خبر داد.
در پایان این مراسم، مردم ولایت‌مدار این شهرستان ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان، با سر دادن شعار‌های حماسی «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» نشان دادند که در مسیر دفاع از عزت ملی و آرمان‌های انقلاب، با بصیرتی تمام «دست روی ماشه» و گوش‌به‌فرمان، مشتاقانه منتظرِ اذن و دستورِ نهایی حضرت امام آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله العالی رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند تا در لحظه موعود، پاسخی قاطع به دشمنان اسلام بدهند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزایی - همدان

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۹۹ شب حماسه مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت

۹۹ شب حماسه مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت

۹۹ شب حماسه مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت

۹۹ شب حماسه مردم انقلابی صالح آباد

۹۹ شب حماسه مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت

۹۹ شب حماسه مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت

 

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برچسب ها: اجتماعات ، سوژه خبری ، رهبر انقلاب اسلامی ایران
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